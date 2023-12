Det skrives stadig likelydende innlegg i flere aviser om Møreaksen.

Den siste som ytret seg var tidligere ordfører i Aukra, som lovpriste en gedigen stamvei mellom Molde og Ålesund. Tenk at møringene i syd og i nord kan kjøre fergefritt til Molde med milevis med tunneler til 50 milliarder.

Det har vært stilt spørsmål i flere aviser om det er fornuftig å bygge en stamvei på nordsiden av Romsdalsfjorden og en på sørsiden, men ingen vil svare på dette og som er så viktig for trafikken for fremtiden.

I Ålesund er det felles stamvei E39 og E136 fra Digerneset til Sjøholt, og da skulle det være helt naturlig å fortsette å bygge en felles stamvei videre østover og krysse Romsdalsfjorden lengre inn med flytebro fra Måndalen. Dette blir en kortere vei både for Nordmøre og indre Romsdal, og både Sunnmøre og hele Vestlandet vil få en bedre og kortere vei både østover og nordover. Noe å tenke på for alle de som vet best. Turistene som kommer til Romsdal må uansett ta bussen videre.

Sunnmøre er den største og viktigste del av fylket, men det er fortsatt ikke satt en strek på kartet hvor stamveien skal gå. I Molde derimot er de ferdig med sin vei uten at bommene er kommet opp! I Ålesund har vi betalt bompenger i et år uten at planene er klare. Hvorfor?

Jeg har inntrykk av det er dumsnille sunnmøringer som betaler for all galskapen fra Molde. Det samme er vandalismen på Lerstad med en gedigen rundkjøring i byens fineste boligområde.

Det har vært mange flere og store feilinvesteringer fra Vegetaten i Molde, med bygging av Romsdalsveien, gamle E69, helt fra 1941 og åpnet i 1947.

Her kunne man bygget veien fra Innfjorden til Stordalen, uten å bruke sprengstoff og en byggetid på ett år, i Romsdal brukte man 7 år, en vei som var stadig stengt på grunn av ras. Den siste feil fra Vegetaten er Batnfjorden, som har gode lokalveier, men Storlandet har dårlig vei, så vi som mente Storlandet var best og billigst fikk rett også denne gangen. Noen kommentarer?

Jeg tar det som en seier når Vegetaten i Molde innrømmer at de har valgt en trase i milliardklassen og påført beboerne store trafikkproblemer, og derfor må det bygges en ny tunnel i milliardklassen og flere hus må rives.

Jeg fikk klar beskjed fra ordføreren å holde meg langt fra deres prosjekt. Her ble det ingen bomstasjon på grunn av liten trafikk. Det klages stadig over at det bevilges for lite penger til veiutbygging, men det bygges både nye fergeleier og lang tunnel for turistene i indre fjordstrøk, der det er trafikk bare om sommeren. Hvor er fornuften? Hvem er på gale veier?

Alle kan ta feil, og det er ingen skam å snu. En god fjellvettregel, men noen lærer aldri!