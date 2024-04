Kvernberg maner til kamp mot torskeoppdrett som næring. Om dette innebærer at hun mener at hele næringen bare burde fordufte, vites ikke. Men status i dag er at torskeoppdrett er en næring som har kommet for å bli.

I dag ligger næringens hovedtyngde i Møre og Romsdal.

I Ode bor de fleste av våre 150 ansatte på Sunnmøre. Her har vi et sjøanlegg, hovedkontor og vårt eget slakteri på Vartdal. Her jobber det dyktige folk som produserer førsteklasses sjømat. Dette er folk som står opp tidlig om morgenen for å fôre, røkte, bløgge, pakke og selge fisk – innenfor en av Norges mest regulerte næringer.

I Ode er vi stolte av jobben vi gjør.

Argumentene hun bruker er følgende:

rømninger

genetisk påvirkning

naturen blir skadelidende.

Det er ingen hemmelighet at Ode hadde en stor rømning høsten 2022. Vi har vi tidligere svart ut hvordan vi har jobbet i etterkant for å hindre at noe lignende skal skje igjen – blant annet ved valg av nøter.

Når det gjelder genetisk påvirkning er det bekymring rundt at torsken i merdene kan bli kjønnsmoden. Gjennom prosjektet Luxcod beviste Ode i 2022 at dette var mulig å kontrollere.

Hva naturpåvirkning angår har Ode sine lokaliteter alle beste tilstandsklasse.

Kvernberg framstiller det nesten som at det er fritt fram å gjøre som man vil i oppdrettsbransjen. Her vil jeg gjøre det helt klart at vi følges opp jevnlig av blant annet Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren. De følger opp fiskevelferd, driften av anleggene og miljøet rundt anleggene.

Havbruk er en av Norges mest regulerte bransjer.

I vår region har vi alltid høstet av naturen. Totalforbud mot næringer fordi noen er skeptiske, har aldri vært veien å gå. I forbindelse med en klage fra Naturvernforbundet har vi derfor kommentert at vi savner at forbundet jobber mer konstruktivt. Vi setter oss gjerne ned rundt samme bord, men når forbundet er mot hele havbruksnæringen, er det vanskelig å komme til noe enighet.

For vår del handler det om å drive vår virksomhet innenfor det som ikke skader naturen.

Havbruk er i dag en av grunnpilarene i sunnmørsk næringsliv. Hvor mange av leserne her kjenner for eksempel noen som jobber innen et brønnbåtselskap, en leverandørbedrift til akvakultur, et transportfirma som frakter fisk, et verft som bygger båter til næringen eller en restaurant som serverer oppdrettsfisk?

Mest sannsynlig de fleste vil jeg tro.

Ålesund er tross alt den soleklare hovedstaden i Norge for leverandørindustri for oppdrettsnæringen. Mange av disse leverer til torskeoppdrett.

Akvakultur er vesentlig mer enn bare merder i sjøen. Det er flere titusener av arbeidsplasser innen leverandørindustrien og landindustrien som bidrar til at vi kan bo her langs kysten. Ode ønsker derfor å fortsette å investere, skape arbeidsplasser og produsere mer torsk med hovedtyngden akkurat her.