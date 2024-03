Det er nok nå. Minst 14 kvinner er drept i 2024, det er 14 for mange. Året startet dystert med flere drapssaker der gjerningsmennene hadde nære relasjoner til drapsofrene. I flere av sakene hadde overgriperne besøksforbud mot de voldsutsatte kvinnene, flere av kvinnene hadde også voldsalarmer.

Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge, og kvinner er klart mest utsatt. I sju av ti partnerdrap har det vært registrert partnervold før drapet. I 2022 gjorde Riksrevisjonen en gjennomgang av myndighetenes arbeid mot vold i nære relasjoner. Den viste at oppklaringsprosenten går ned, saksbehandlingstiden er for lang, og at oppfølgingen av voldsalarmer og besøksforbud er utilstrekkelig.

Selv om Norge har relativt lave drapstall, hadde vi i 2023 de høyeste tallene på 10 år. Ett av fire drap i Norge er partnerdrap, og i nesten alle tilfellene har de utsatte varslet om partnervold tidligere. De fleste sakene er altså kjent for politiet, men likevel skjer det uakseptable handlinger.

Kvinner som blir drept av sine partnere har ikke bare varslet om vold, men er ofte blitt mistrodd når de har forsøkt å si ifra. Hvor mange brudd på besøksforbud skal kvinner tåle? Hvor mange kvinner skal leve i frykt?

Tall fra politiets rapportering om anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling har vist en økning i antall anmeldelser for vold i nære relasjoner.

Siden 2013 har norsk rett hatt muligheten til å pålegge omvendt voldsalarm for personer med kontaktforbud. Påtalemyndigheten har søkt om dette i 232 saker, men bare fått innvilget det i 105 av dem. I 2022 ble myndighetene kritisert av Riksrevisjonen for mangelfull innsats i kampen mot vold i nære relasjoner.

Vi må lytte til kvinner og ta kvinner på alvor når de rapporterer vold. Bruk av omvendt voldsalarm må økes, og det må bli lavere terskel for å pålegge omvendt voldsalarm. Vi trenger en rettsstat som ikke lukker øynene når besøksforbud brytes.

Kvinner som står fram med varsler om vold, trenger en trygghetsgaranti, en sikkerhet om at de vil få nødvendig hjelp. For samfunnet koster det for mye å håndtere vold og traumer, – og vold tar liv. Derfor må Ålesund kommune jobbe med problemene i et helhetlig perspektiv, inkludert rettsvesenet, barn og familie, og helsevesenet. Alle krefter må jobbe sammen for at 2024 skal slutte bedre enn det startet!

SV står side ved side med kvinnene. Vi mener at det er viktig å øke støtten til organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter og sikkerhet for økt likestilling. Sterke kunnskapsmiljøer og kvinneorganisasjoner er en forutsetning for endring.

Vi trenger 8. mars av mange grunner, men i denne sammenheng for å rette fokus på at vi må kjempe for at de kommende kvinner skal få en lettere og tryggere vei å gå! For at de skal få muligheten til å leve et liv fritt for frykt!

Gratulerer med dagen, og kjemp videre!