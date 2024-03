I dag er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Gjennom målrettet arbeid i mange år har vi oppnådd mye, men vi har fortsatt en vei å gå i forhold til reell likestilling mellom kjønnene.

FO organiserer sosialarbeidere med høyere utdanning. På 8. mars i år er et av våre hovedfokus bekjempelsen av vold mot kvinner, og dette preger flere av dagens paroler. Spesielt viktig er kampen mot vold i nære relasjoner.

De siste fire årene har 186 kvinner blitt drept i saker hvor partneren er siktet. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og mørketallene er store. Vi må gi kvinner trygghet og beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Vi trenger handling nå!

Vold mot kvinner er et komplekst og sammensatt samfunnsproblem som trenger både kortsiktige og langsiktige tiltak. Vi må tydeligere adressere vold mot kvinner som et samfunnsproblem, og jobbe for en samordnet politikk for å bekjempe det.

Vi bør få på plass lovendringen som gjør at man kan ta i bruk omvendt voldsalarm. Byrden må være på overgriperen, ikke offeret. Politiet må få nok ressurser og få på plass bred kompetanse slik at de kan arbeide strukturert og målrettet i alle distrikt. RISK-modellen om vold i nære relasjoner innebærer at risikoanalytikere i politiet jobber i team sammen med helse- og sosialfaglig personell. Dette er veien å gå videre og bør innføres bredt i kommunene.

Det viktigste arbeidet for å motvirke vold mot kvinner er det forebyggende arbeidet, nemlig å stoppe volden før den skjer. Regjeringa har i år lagt fram en handlingsplan mot vold og overgrep som inneholder mange gode tiltak. FO som er profesjonsforbundet for sosialfagene har i tillegg en rekke konkrete forslag for å bekjempe vold og partnerdrap.

For det første er det viktig at alle kommuner pålegges å utarbeide forpliktende handlingsplaner knyttet til vold.

For det andre må vi snakke mer om vold. Det betyr at kunnskap om vold må være tema i alle tjenester som møter barn og kvinner. Det gjelder helsestasjon, barnehage, skolen, helsetjenestene og NAV. Å komme inn tidlig gir mulighet for både å avverge, avdekke og sette inn hjelpetiltak.

For det tredje må vi ha tiltak som treffer ungdom. Unge er like voldsutsatt som voksne og at de også i stor grad utsettes for seksuell vold og voldtekt. Det gjelder både for de som utsettes for vold og de som selv utsetter eller er i fare for å utøve vold. Å snakke om hva som er sunne relasjoner og bygge gode holdninger er viktig. Vi trenger tilgjengelige tilbud som kan veilede og hjelpe ungdom.

For det fjerde må vi ha et større fokus på voldsutøveren eller den potensielle voldsutøveren. Det betyr både å forebygge at barn og unge begår vold og at det er gode rehabiliteringstilbud til voldsutøvere.

FOs medlemmer er barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere som har ferdigheter som vil være en viktig ressurs i arbeidet med å forebygge vold. Det gjøres mye godt arbeid hver dag i fylket vårt. Vi må jobbe videre for å gi denne viktige kampen bedre rammebetingelser.

På kvinnedagen 8. mars 2024 takker FO i Møre og Romsdal alle medlemmer som arbeider for kvinners rettigheter, likestilling og mot vold. Gratulerer med dagen!