Idrettslagene ble løftet frem som den viktigste faktoren i et nærmiljø for å forhindre utenforskap og skape inkludering. Foreldrenes dugnadsinnsats skal hedres og forsterkes gjennom bevilgning i budsjettet på 700.000 kroner til drift av anlegg. Hvor tar de pengene fra? Jo, midler til å drifte kommunale bygg til kultur kuttes med 1,5 millioner.

Altså skal arenaene til barn som driver med kulturaktiviteter skjæres ned på, for å øke støtten til idrettsarenaer. Det koster utrolig mye å drive skolekorps med opplæring, instrumenter og uniformer. Hva med disse foreldrenes frivillige innsats i skolekorpsene, og hvilken inkluderende kraft har ikke kulturaktiviteter for å skape gode liv i nærmiljøet? Bør ikke fritidsaktiviteter likestilles? Det viktigste er vel at barna har noe fornuftig å gjøre på fritiden?

Fritidskortet skal innføres i Ålesund med 2,5 millioner kroner. Det har vi i SV kjempet for å få til, så det er bra. Innretning på dette må vi imidlertid passe på. Det koster tre ganger så mye å delta i fotball som i korps, i hvert fall i min skolekrets, så faren er at fritidskortet også i stor grad blir brukt bare til idrettsaktiviteter.

Ålesund Idrettsråd blir belønnet med en bevilgning på 240.000 kroner for 2024. Det er bra jobbet, men vet politikerne at det også er et likestilt kulturråd, som også har samarbeidsavtale med Ålesund kommune? Burde ikke de fått like mye? Vi trenger like tydelige kulturpolitikerstemmer, som vi har idrettspolitikere.

Posisjonen kutter 11 millioner kroner fra kommunalområde samfunn, og peker på at én million av de skal kuttes i administrasjon. Det er ufattelig mye i et kommunalområde som inneholder kultur, som Ålesund kommune allerede bruker 30 prosent mindre på enn sammenlignbare kommuner. I tillegg ber de kommunedirektøren når detaljbudsjettet skal legges, for de vil jo ikke stå for sine upopulære prioriteringer selv, om å kutte i alle ikke lovpålagte områder.

Kultur er forresten lovpålagt, og den nye kulturloven, som er på høring, forsterker lovforankringen, men i definisjonen til posisjonen er jeg usikker på hva som skjer konkret med kulturskolen, strykekvartetten, Da Vinci-rom, Newtonrom og andre flotte kulturtiltak som setter Ålesund på kartet, og gjør kommunen bedre å bo i.

SV har programfestet å jobbe for gratis dirigent-tjenester til skolekorps, kommunalt instrumentfond og å øke rammene til kulturskolen og sikre den nye lokaler på Sørsida. Kulturlivet i Ålesund trenger nå et tverrpolitisk kulturopprør for å sikre at ikke skjevfordelingen vi er vitne til, går igjennom uten at noen tar til motmæle og tydelig løfter også kulturfeltets behov.