Kommunedirektøren varslet før påske et underskudd på 23 millioner kroner i Haram kommune. Senere i det samme kommunestyret klarte flertallet å vedta et barnehageforlik som kan koste kommunen opp mot 5–6 millioner ekstra. Det kommer til å svi for barnefamiliene i Haram. «For meg og familien vil rent vann koste 16420 kroner. Mens om vi fortsatt var i Ålesund så ville det kostet 7175 kroner» kunne en fortvilet firebarnsfar øst i kommunen fortelle meg i påsken.

Med dyrtid fra før, og nå sterkt økte offentlige vann- og kloakkavgifter og varslet doblet eiendomsskatt i løpet av det neste året, så han meget mørkt på fremtiden.

«Jeg tror faktisk ikke vi vil klare å beholde huset da. Jeg jobber 600 timer overtid i året for å klare å forsørge stort hus og fire unger, men det er ikke sunt i lengda. Det sies at vi må få flere unger for å beholde velstanden og for å ha flere hender å ta oss av de eldre, men flere unger betyr behov for flere soverom og dermed større hus og mere kommunale avgifter og eiendomsskatt» fortsatte han.

22. februar 2022 spurte undertegnede Haram Ut Av Ålesund-frontfigurene Nordang, Alvestad og Korsnes hvordan de skulle få Haram til å gå rundt når det ble spådd et merforbruk i Haram på 35–40 millioner kroner selv etter at Ålesund 2020 allerede hadde spart 47 millioner kroner og innført en eiendomsskatt på da 8 millioner kroner.

Jeg fikk ikke noe svar, og nå under tre måneder inn i den nye kommunen står småbarnsfamiliefaren med over kr 8000,- mer i kommunale avgifter og eiendomsskatten er hevet til 16 MNOK allerede før kommunedirektørens varslede økninger i eiendomsskatten i høst og neste høst.

De tre nevnte, Harald Nordang (Sp), Lisa Alvestad (Sp) og Emil Korsnes (Ap), sitter nå i flertallskonstellasjonen i Haram kommunestyre og må bestemme seg om de skal heve eiendomsskatten eller om de skal kutte ytterligere i de kommunale tjenestene.

De har allerede økt kommunale avgifter kraftig, fjernet 21 heldøgns omsorgsplasser på sykehjemmene, lagt ned to skoler og kuttet budsjettene til skoler og barnehager med 5,5 prosent. Hva velger de?

Det såkalte barnehageforliket til Sp/KrF/Frp/INP/SV i sist kommunestyre er et skritt i totalt feil retning. Nå må vi samle oss rundt kommunedirektøren og tenke hele kommunen – ikke bare vi og vårt i vår egen kommunedel.

Det kommer til å bli tøft, og vi må ta noen meget vanskelige avgjørelser. Det å frede enkelte barnehager er ikke veien å gå – vi må se på helheten.

Venstres alternative budsjett for 2024 var med færre skoler, færre barnehager, 25 prosent mindre til kirkene, flytting av fastlegehjemler for sterkt reduserte vikarutgifter, slå en endelig strek over Folkebadet og mindre kommunal administrasjon. Det smerter, men vi har ikke råd til alt med de enorme renteutgiftene vi har.

Med dagens flertallskonstellasjon er det samling i bunn, og der venter ROBEK med åpne armer.

I mellomtiden får småbarnsfamiliene i Haram svi i en økonomisk hverdag som allerede var svært vanskelig.