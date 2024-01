Det var med stor tilfredshet at jeg i avisa 17. januar fikk gleden av å oppleve at en fra Ålesund kommunes administrasjon tok tak i Statens vegvesen på Molde når det gjelder prioriteringer av både gammelt og nytt vegnett i fylket.

Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal påpeker det vi alle (nesten) har sett i flere år, nemlig den skjevfordeling som foregår i fylket. Hovedsakelig på grunn av Høyre-politikere på Sunnmøre som, etter mitt inntrykk, har i sin underdanighet bifalt alt som kommer fra Statens vegvesen og Moldes tidligere ordfører.

At NHO og Høyre rir samme hest er ikke noe nytt, men troen på at det åpner seg et Soria Moria med felles arbeidsmarked dersom Møreaksen blir realisert er i beste fall en utopisk drøm.

Mitt ønske er at Sunnmøres og spesielt ålesundspolitikerne stikker fingeren i jorda og innser hva som er behovet i vegnettet vårt. At de i det hele tatt greier å sku ut i tid strekningen Ålesund – Dombås er for meg en stor gåte.

Dessverre tror sunnmørspolitikerne fortsatt på drømmen om at Molde støtter HAFAST dersom Sunnmøre støtter Møreaksen. Hvis Møreaksen blir bygget er samferdselsbudsjettet i Møre og Romsdal i mange tiår fremover rasert, og kun små smuler blir bevilget til de mest trengende prosjektene.