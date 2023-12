Er du ferdig på jobb og får lyst på en liten cappuccino? Starbucks er tingen!

Her serveres all slags kaffe både varm og kald, søt og sterk! Men det er bare et lite problem... Det er ingen Starbucks i Ålesund! Dette er noe vi må få ordne opp i.

Det er mange byer i Norge som er mindre enn Ålesund, og de har Starbucks.

I sommer reiste jeg litt rundt i Norge. Var både i Oslo, Trondheim og Bergen. Det var denne sommeren jeg fikk smake min første Starbucks-drikke. Det var da jeg tenkte «Hvorfor er det ingen Starbucks i Ålesund?»

Eller kanskje ikke byer som er mindre akkurat, men mange byer i Norge har Starbucks! Jeg har snakket med noen andre ungdommer som også mener at vi burde få en Starbucks her.

Vi burde iallfall få det på Moa. Kanskje vi burde få to, en i byen og en på Amfi Moa?

For øyeblikket er den nærmeste Starbucks helt nede i Bergen!

Jeg elsker Starbucks, men jeg gidder ikke sitte fem timer i bil bare for å få smake den søte forfriskende smaken av Starbucks! Vel, på Moa har vi noe som heter Espresso House, men det er ikke akkurat det samme. Espresso House gir ikke den same følelsen. Ikke den samme gleden. Starbucks er liksom så ikonisk, så trendy og jeg kan garantere at det ville blitt en stor suksess blant både unge og eldre.

Denne saken er kanskje ikke like viktig som for eksempel det at mange sykehjem legges ned her i Ålesund, men jeg har en følelse på at Starbucks vil gi glede til mange folk i den vakre byen vår.

Noen ungdommer får kanskje ikke gjort leksene sine hjemme på grunn av mange forskjellige grunner, der mener jeg at Starbucks er det perfekte stedet å få lekser og skoleoppgaver gjort!

På en rolig kafé, med en liten kopp rykende varm sjokolade i hånden mens de jobber. Den rolige kafé atmosfæren gir den perfekte arbeidsro, og den avslappende musikken hjelper med konsentrasjonen.

Om vi får Starbucks i Ålesund, vil det hjelpe ungdommer slik at de stresser mindre over skole og får et sted å slappe av. Det samme gjelder jo så klart voksne. Starbucks kan være et sted hvor alle kan bare sitte å ta en pause fra alt det stressende i livet!

Da håper jeg at i fremtiden vi får se åpningen av en helt ny kafé på Moa!