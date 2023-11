I sin argumentasjon «glemmer» Groven at det historiske Palestina også inkluderte Jordan. Derfor blir de tall Groven nevner helt feil.

Balfourerklæringen fra 1917 ga jødene løfte om et hjemland i hele Palestina. Denne ble bekreftet av de allierte hovedmaktene som juridisk bindende folkerett på San Remo konferansen i 1920. Det området de fikk tilbud om etter delingsvedtaket i 1947 var altså bare en liten brøkdel av det opprinnelige Palestina.

Jødene strakte seg likevel langt for å få fred, men araberne valgte å gå til krig. Krig fører ofte til flyktningstrømmer, og i perioden flyktet vel så mange jøder som arabere. Det er heller ikke slik at den angripende part er garantert like store, eller større områder etter krigen slik Groven antyder.

Videre påstår Groven at Israel er en apartheidstat. Han henviser bl.a. til at Amnesty International konkluderer slik. Amnesty kom riktignok med en rapport i 2022 der de anklager Israel for å være en apartheidstat.

Rapporten er omstridt, der er påvist mange feil i den og mange vestlige demokrati har med god grunn fordømt rapporten. Men det som kanskje er enda viktigere å diskutere er hvorfor så mange synes det er viktig å karakterisere Israel som en apartheidstat. Man skulle jo tro at det er fordi de er mot at noen blir diskriminert på rasistisk grunnlag. Men nei, etter å ha kalt Israel en apartheidstat tar de oftest til orde for opprettelsen av en palestinsk stat og gjerne i stedet for Israel. Det er dette som forundrer meg. Man verdsetter selv demokrati og respekt for menneskerettighetene, men argumenterer for et styresett som mangler dette.

Det er jo åpenbart for alle at i en palestinsk stat, kanskje ledet av Hamas, blir det ikke rom for jøder. Det blir en apartheidstat. Mange arabiske land er helt eller nesten tømt for jøder pga. forfølgelser på rent rasistisk grunnlag. En ny palestinsk stat blir ikke noe unntak og jødene vil ikke få slike rettigheter som det araberne har i dagens Israel, der de endatil har plass i nasjonalforsamlingen. Den som er mot apartheid bør støtte Israel, den som er mot Israel bør bruke andre argument enn apartheid.