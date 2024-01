Vi trenger gode ønsker i en tid og i en verden som ser mørkere ut enn på lenge. Krig, terror og drap i Ukraina og Midtøsten og flere andre steder kaster dystre skygger. Uansett trosforhold og menighetstilhørighet må vi folde våre hender med bønn og intenst ønske om fred.

Mange av våre flygende og firbeinte dyrevenner vil nok sikkert oppleve både sorg og glede i året vi har gått inn i. Og for mange av dem var «fyrverkeritimen» nyttårsaften igjen et mareritt, sikkert også for tobeinte venner som forsøker å passe på dem og verne dem mot spetakkelet.

Noen som leser dette, vil si at vi kan ikke begynne å mase om dette nå. Det er lenge til neste nyttårsaften. Men saken er at Ålesund kommunestyre har for lengst gjort et vedtak om soner i Ålesund kommune som skal være «fyrverkerifri» – blant annet med begrunnelse av tette trehusområder og potensiell brannfare.

I stedet skal et felles fyrverkeri i sentrum skape god stemning ved inngangen til det ny året. Og fellesfyrverkeriet gikk som planlagt, og fyrverkeri på forbudte områder gikk også som planlagt! Det smalt og spraket der det ikke var lov å la det smelle og sprake, og flygende og firbeinte venner, og mange tobeinte dyrevenner hadde det vondt …

Det er merkelig at forbudssoner ikke blir respektert i Ålesund, for det fungerer andre steder. Jeg hadde innspill fra flere byer med «forbudssoner» som lurte på hvorfor ikke Ålesund kunne få dette til. Jeg tror kommunestyrets 47 medlemmer (eller kanskje helst det «gamle», mye mer tallrike kommunestyret), må bære ansvaret. For kommunestyret er arbeidsgiver, og et stort apparat av tilsatte skal sørge for at kommunestyrets vedtak blir satt ut i livet.

Har kommunestyret gjort det? En kommunestyrerepresentant svarte meg på et innspill på Facebook: «Vi får håpe at det blir bedre …» En annen sa klart fra at vedkommende hadde vært med på et vedtak, og mer skulle ikke han gjøre.

Det er derfor jeg etterlyser kommunestyrets handlekraft i fyrverkerisaken. Det holder ikke å «håpe». For et styre som gjør vedtak uten å sørge for at de blir satt ut i livet og fulgt opp, er vel helst et supperåd … Og de som gjør vedtak og «håper», er suppekokere …

Har ikke kommunestyret kanaler for samarbeid med politi og brannvesen og andre instanser, som kan hjelpe til med ikrafttredelsen av vedtak? Hva med konsekvenser av å bryte et kommunestyrevedtak? I «fyrverkerisaken» var det antakelig ingen. Derfor smalt det mer enn før mellom trehusveggene. Jeg går ut fra at de fleste kommunestyrevedtak blir håndhevet. Prøv med ulovlig parkering …

Nå er det ett år til neste gang! Om nødvendig, start fyrverkerisaken nå.