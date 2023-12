I dagens samfunn er det et økt press om å ytre seg politisk korrekt. Dette kan innskrenke bruken av ytringsfrihet som menneskerett.

«Cancel-culture» er et nytt fenomen som har oppstått i sosiale medier. Det er altså en form for boikott. I utgangspunktet brukes dette for å holde eksempelvis influensere ansvarlig for sine handlinger, men det har utviklet seg til å handle om hvorvidt det som er sagt eller gjort er krenkende.

Det er nærmest forventet at influensere uttaler seg om visse temaer, som Israel-Palestina-konflikten. Dette av press fra følgere. Om de ikke uttaler seg, kan de bli anklaget for å ikke bruke plattformen sin til noe godt.

Dersom de har en upopulær mening står de i fare for å bli «cancelled», som etter min mening er en form for sensur. Dette er en selvmotsigelse, da de enten må ytre en «riktig» mening, eller risikere å bli stemplet som noe negativt. Det skal ikke finnes én riktig mening i et demokrati. Å kunne akseptere ulike synspunkter burde læres på skolen, for eksempel ved å ha åpne diskusjoner i klasserommet.

Vi ser i tillegg at det er langt flere eldre enn yngre mennesker som stemmer ved valg. Flere unge unngår å stemme rett og slett fordi de ikke bryr seg. Men kan dette egentlig være et resultat av å ikke føle seg hørt? At de føler de ikke kan utgjøre en forskjell? Det er nemlig slik at også den eldre generasjonen har en tendens til å ikke ta unge meninger på alvor. Ofte blir meningene våre oversett fordi vi er «for unge til å forstå», eller mangler livserfaring. Vår rett til å påvirke eget liv er like viktig som alle andres!

Politikken i dag gjenspeiler ikke folket. Det er flere eldre som engasjerer seg politisk enn unge, som også fører til større misnøye blant de yngre. Dersom den yngre generasjonen ikke kan påvirke politikk som gjelder dem selv, vil de slite med å få gjennomslag for sine saker. Men det er vanskelig for unge å engasjere seg når de ikke føler seg sett. Det er viktig at ungdom blir hørt i saker som gjelder dem, for det er jo tross alt bare unge som vet hva unge mener.

Det kan umulig være lett å være ung i politikken i dagens samfunn. Man står i fare for å krenke, bli sensurert eller rett og slett ikke bli hørt. I et demokratisk samfunn som Norge er det avgjørende at alle meninger blir hørt, selv de vi ikke er enige i. For det er det ytringsfrihet er. Et demokrati består nemlig av hele folket, og det er nettopp hele folket vi må få med for å skape et velfungerende demokrati!