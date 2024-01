Svaret på dette er enkelt: «Vi må ta i bruk alle de gode kreftene.»

Kommunestyret har bedt rådmannen utarbeide en sak om å konkurranseutsette hjemmetjenestene i Ålesund kommune. Dette gjør vi ikke for å spare penger, men fordi vi ønsker å løfte kvaliteten og skape valgfrihet for våre eldre.

En rapport utarbeidet for NHO Geneo viser både at sykefraværet er lavere for helsearbeidere i det private, og at tjenestene i de kommunene som har flere aktører i eldreomsorgen scorer bedre på kvalitet, enn de med få eller ingen.

Vi ønsker flere aktører innenfor helse og omsorgstjenestene i Ålesund hjertelig velkommen for å skape et mangfold av tilbud og gi mer valgfrihet til våre innbyggere. Det finnes allerede noen få, men de må våre eldre selv betale for å benytte seg av. Ved å slippe til private i de kommunale tjenestene skal det offentlige selvfølgelig ta kostnadene, selv om det er private som yter tjenestene.

De kommunalt ansatte i hjemmetjenesten gjør en strålende innsats for våre eldre, til tross for den økonomiske situasjonen. Det fortjener de virkelig ros for, og det virker som om Amund Frøysa er enig i dette.

Det er likevel ikke gitt at fordi noen er fornøyd, så er alle det. Vi må alltids jobbe for at innbyggerne våre får en god og verdig alderdom, at man får en hverdag preget av livsglede og valgfrihet, og at flere kan klare seg selv lengst mulig.

For Fremskrittspartiet handler dette om graden av kvalitet, ikke hvilken logo som står på uniformen til de som yter den. Det bør være det viktigste.