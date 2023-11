Alt dette uten å øke skattene slik som ble foreslått, det er nemlig politikernes jobb å prioritere, ikke tvinge innbyggerne til å gjøre det selv gjennom å øke skattene.

Det har blitt alt for vanlig at når politikere mangler penger til budsjettene sine, så lemper de det ansvar over på innbyggerne ved å øke skattene. Men det er politikernes jobb å prioritere, når en øker skattene så tvinger en innbyggerne til å gjøre det istedenfor. Da må innbyggerne plutselig prioritere mellom fritidsaktivitet for barnene sine eller middag på bordet, varme i huset eller medisiner, en kveld med venner eller en kveld alene.

I budsjettet som vi i Fremskrittspartiet legger frem sammen med Høyre og Ålesundslista så viser vi ansvar, ved at når vi nå står i en vanskelig økonomisk situasjon så lemper ikke vi det ansvaret over på innbyggerne, men vi finner midlene på andre måter. I tillegg gir vi oss selv kanskje mer arbeid, men er det en ting vi er villig til å gjøre så er det å jobbe hardt for at innbyggerne i Ålesund skal få en bedre, enklere og friere hverdag.

I stor grad så effektiviserer vi driften og økonomien. Ålesund kommune sitter på en rekke tomter som er vakante og ikke har blitt brukt på årevis. Ålesund kommune har mye høyere sykefravær på en rekke sektorer enn andre kommuner. Ålesund kommune har også sløst enormt med penger på tullete prosjekter. På alle de områdene så har vi igangsatt en opprydningsprosess «for å få orden i sysakene».

De siste årene har vært de dyreste på lenge for ekstremt mange. Jeg har selv snakket med utallige som er bekymret fordi de så vidt får hverdagen til å gå rundt, flere må kutte ut måltider og fritidsaktiviteter for barnene sine. Derfor har det vært ekstremt viktig for oss å ikke gjøre tiden vanskeligere ved å øke skattene enda mer. Istedenfor vil vi heller styrke frivillige og ideelle organisasjoner i Ålesund som har opplevd ekstremt høy pågang grunnet den vanskelige situasjonen vi er i.

Det er nettopp jobben til en politiker å prioritere og ikke minst er faktisk jobben til en politiker å jobbe, det er noe som mange har glemt. Heldigvis har vi fått ett nytt politisk styre og en ny kurs for byen vår.

I stor grad så effektiviserer vi driften og økonomien. Ålesund Kommune sitter på en rekke tomter som er vakante og ikke har blitt brukt på årevis, Ålesund kommune har mye høyere sykefravær på en rekke sektorer enn andre kommuner, Ålesund Kommune har også sløst enormt med penger på tullete prosjekt. På alle de områdene så har vi igangsatt en opprydningsprosess «for å få orden i sysakene».

De siste årene har vært de dyreste på lenge for ekstremt mange. Jeg har selv snakket med utallige som er bekymret fordi de så vidt får hverdagen til å gå rundt, flere må kutte ut måltider og fritidsaktiviteter for barnene sine. Derfor har det vært ekstremt viktig for oss å ikke gjøre tiden vanskeligere ved å øke skattene enda mer. Istedenfor vil vi heller styrke frivillige og ideelle organisasjoner i Ålesund som har opplevd ekstremt høy pågang grunnet den vanskelige situasjonen vi er i.

Det er nettopp jobben til en politiker å prioritere og ikke minst er faktisk jobben til en politiker å jobbe, det er noe som mange har glemt. Heldigvis har vi fått ett nytt politisk styre og en ny kurs for byen vår.