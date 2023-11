Innføringen av Helseplattformen er en fylkessak som bestemmes på stortinget, men det vil kunne påvirke vårt sykehus, våre leger og våre pasienter svært negativt. Som det største partiet i Ålesund med ordføreren vil vi være helt tydelig på at helseplattformen ikke må innføres.

St. Olavs hospital innførte Helseplattformen for rundt ett år siden, og det tok ikke lang tid før en rekke feil ble avdekket. Senest i oktober gikk administrerende direktør, leger og en rekke sykepleiere ved sykehuset ut og advarte om videre utrulling med begrunnelse i at pasientsikkerheten var truet. Det har også blitt gjennomført en rekke brukerundersøkelser ved St. Olavs hospital siden innføringen og resultatene blir dårligere og dårligere. Stadig flere leger som mener at plattformen bidrar til en mer utrygg arbeidshverdag. Det må tas på alvor.

Det finnes utallige eksempler på pasienter som ikke har fått viktige meldinger eller feil i pasientjournaler etter innføringen. Tidligere i år ble også et dødsfall knyttet direkte til feil i Helseplattformen. Fremskrittspartiet har lenge ment at det er på tide at helseministeren overstyrer helseforetakene og stanser innføringen av systemet all den tid det ikke fungerer. Det er spesielt viktig før det når vårt sykehus.

Så må man også huske på at St. Olavs er et sykehus med fem ganger så mange ansatte som Ålesund sykehus, har mye mer kapital og en rekke private aktører som kan avlaste det offentlige om nødvendig. Hvis dette nye systemet innføres ved vårt sykehus rett før sommerferien vil det være en katastrofe. Vi risikerer å miste fagfolk som vi aldri vil få erstattet og å ende opp med et dårligere helsetilbud i Ålesund.

Et av de største problemene i dette tilfellet er mangelen på dialog mellom foretakstillitsvalgte og byråkratene som bestemmer. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell har advart mot innføringen av Helseplattformen gang på gang, til ingen nytte. Det er helt avgjørende at de som faktisk opplever Helseplattformens konsekvenser hver eneste dag blir lyttet til. og er tillitsvalgt med mange ansatte i ryggen blir hørt av politikerne som bestemmer. Når helseforetakene ikke lytter, bør politikerne ta grep.

Om Helseplattformen skal innføres her eller ikke bestemmer dessverre ikke vi, men dette vil negativt påvirke våre innbyggere, våre leger og våre sykepleiere. Da mener vi det er helt uakseptabelt å sitte stille i båten mens dette skjer. Vår beskjed er tydelig, Helseplattformen må ikke innføres.