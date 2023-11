I et leserinnlegg gjengitt i flere norske aviser forsøker stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke å oppkonstruere en slags sannhet om at Fremskrittspartiet ønsker å frata idretten 80 milliarder kroner, fremfor å faktisk debattere den viktige saken som nå kommer opp i Stortinget.

Selvsagt ønsker ikke Fremskrittspartiet at idretten skal få mindre penger, og finansieringen til idretten kan fint opprettholdes selv om vi liberaliserer Norsk Tippings spillmonopol.

Sakens kjerne er at regjeringen nå har foreslått å sensurere internett. Det ønsker ikke Arbeiderpartiet at skal diskuteres offentlig. Isteden velger de å ty til skitne triks for å skjule sakens fakta. Forslaget det er snakk om, er regjeringens forslag om å utenlandske nettsider som tilbyr pengespill. Regjeringen vil heller ikke forby selve spillingen, men fysisk hindre nordmenn fra å utøve en lovlig handling, og det er det som gjør forslaget historisk inngripende.

I dag blokkeres bare strengt straffbare forhold, som for eksempel nettsider som fremmer grovt overgrepsmateriale eller terrorisme.

I Norge blokkerer, sensurerer og hindrer vi imidlertid ikke innbyggerne våre fra å gjøre helt lovlige ting. Når Åse Kristin Ask Bakke tar til orde for at vi skal bruke knallharde virkemidler for å blokkere lovlig internettbruk, nærmer vi oss en svært farlig virkelighet.

Regjeringen har valgt å fremme et forslag som går på direkte akkord med ytrings- og informasjonsfriheten i landet vårt. Og som attpåtil er altfor dårlig utredet. Det er ikke Fremskrittspartiets ord, men en uttalelse fra Datatilsynets direktør, Line Coll.

En virkelighet der politikere fritt kan sensurere og blokkere ting på internett man ikke liker. Alt fra informasjon om abort til politiske ytringer kommer i spill om man beveger seg i denne retningen. Arbeiderpartiet går ned en farlig sti når de vil sensurere ellers lovlige handlinger på internett.