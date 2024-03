I tredje og fjerde episode av Aktuelt får du høre historien til Suel Hussein Kassembo, som sitter i kirkeasyl i Herøy kirke.

Hvordan kan det ha seg sånn at han fortsatt er i Norge, etter snart 20 år uten oppholdstillatelse?⁠

Har han troa på at han noen gang skal få oppholdstillatelse?

Det er noen av spørsmålene vi forsøker å svare på.

Podkasten ledes av Aleksandra Olsen, som denne gangen har journalist Einar Orten Trovåg ved sin side.

Einar har møtt Suel flere ganger, og prøver i denne saken å fortelle Suel sin spesielle historie i 18 kapittel.

I den første spesialepisoden får du høre historien til Suel. Du får høre om hvorfor han flyktet fra Burundi, og om utfordringene han støtte på da han kom til Norge i 2004.

I episode nummer to blir det stilt spørsmål ved hvordan det er mulig at han har oppholdt seg ulovlig i Norge i snart 20 år. Her får du også høre hva UNE, Utlendingsnemnda, sier om saken. I tillegg forteller Suel om håpet for fremtiden.

