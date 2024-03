22. mars legger regjeringen, med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i spissen, frem sin innstilling til ny nasjonal transportplan for 2025–2036. Han har allerede varslet mer til vedlikehold, og færre storprosjekt.

Nygård har tidligere sagt at det må gjøres noe med strekningen Veibust – Blindheim – Breivika på E39.

– Strekningen har rundt 22.000 biler i døgnet og det er to ettløpstunneler der. Vi har køproblematikk i tillegg til at strekninga er ulykkesutsatt, sa Nygård til Sunnmørsposten for et år siden.

Vegvesenet ville ikke prioritere denne strekningen i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan. Nå spørs det hva som kommer fra regjeringen.

Holde det varmt

Sunnmøre på rett vei vil i alle fall holde temaet varmt, uansett hva som kommer. Rett over påske arrangerer de ny samferdselskonferanse. Tema er de tre hovedtilførslene fra Nordvestlandet til E6.

Dette er E39/136, Strynefjellet rv. 15 og rv. 70 fra Kristiansund til Oppdal.

Der er bekreftet at noen fra departementet deltar, sier arrangør Hans-Peter Kaaresen i Sunnmøre på rett vei.

Fra Stortinget kommer Geir Inge Lien (Sp) og Frank Sve (Frp). Alle ordførerne langs de tre vegene er invitert.

– Disse ferdselsårene er ekstremt viktige for det eksportretta næringslivet på hele Nordvestlandet, sier Kaaresen.

Fra Vegvesenet kommer utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, og fra Nye Veier administrerende direktør Anette Aanesland.

Arrangører for konferansen er Sunnmøre på rett vei, Næringsforeningen Ålesundsregionen og Gode vegar.