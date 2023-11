20. oktober skrev Harry Haugen et leserinnlegg i Sunnmørsposten om hvordan Israel ikke har annet valg enn å fortsette krigshandlingene. Jeg og utallige mange andre mener derimot at Israels terror må stoppe. Ifølge FN har 6407 sivile palestinere mistet livet mellom januar 2008 og september 2023, som følge av Israels ulovlige okkupasjon av området. I samme tidsrom har 308 sivile israelere mistet livet.

Legger du til de 1400 israelerne som ble drept av Hamas-gruppen 7. oktober og de 8000 sivile palestinerne drept av Israel siden, er kontrasten gigantisk. Harry Haugens logikk rettferdiggjør bombingen av Gaza nettopp fordi Israel må stoppe flere angrep fra Hamas-gruppen. Ifølge tallene har likevel Israel hatt mest blod på hendene, lenge før 7. oktober.

Mange mener at Israel har all rett til å forsvare seg, men dette er ikke et land på defensiven

Spørsmålet mitt til FN og verdenssamfunnet er: Hvorfor har Israel fått lov til å myrde flere tusen sivile i mange tiår?

Akkurat nå er Gaza et av verdens tettest befolkede områder. Israel har stengt grensene, minimalt med nødhjelp får slippe til og palestinerne har ingen steder å flykte. De er som sild i tønner for Israels angrep. Det eneste håpet palestinerne har er at noen stopper Israels okkupasjonen av Gaza. Vi må få opp øynene for den undertrykkelsen mange palestinere har opplevd i lang tid. Som til en viss grad pekes på som forklaring for det tragiske tilløpet til de brutale drapene i Israel som vi så for en måned siden.

Vi må også legge til grunn at området tilhører Palestina, og at palestinerne holdes som fanger av Israel i «verdens største fengsel» i sitt eget land.

Kvelertaket de har hatt på sivilbefolkningen på Gazastripen siden 1948 må stoppe.

Videre i innlegget sitt sikter Haugen til at Israel trakk seg stille og fredelig ut av Gaza i 2005. Sannheten er at Israel trakk seg ut kun etter at de hadde ødelagt infrastrukturen og kuttet av Gaza-området fra omverdenen. Befolkningen har vært, og fortsetter å være, i en humanitær krise forårsaket av Israel.

Mange mener at Israel har all rett til å forsvare seg, men dette er ikke et land på defensiven. Israel er en okkupasjonsmakt med kun ett mål i sikte: Å utslette Palestina. Dette er ikke en krig. Dette er folkemord.

Avslutningsvis, vær kildekritisk til nyhetene du leser. Vær kildekritisk til det Harry Haugen skrev og det jeg har skrevet her. Se saken fra flere sider. Søk opp nøytrale kilder og gjør opp din egen mening.