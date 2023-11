Viser til kronikk i Sunnmørsposten publisert onsdag 08.11.23 av Martine Skog Skulstad.

Det er viktig for oss å poengtere at alle ansatte ved Ålesund fengsel ønsker seg ett nytt soningssenter, slik at vi kan drive en moderne kriminalomsorg i Ålesund. Vi kjenner oss ikke igjen i at vi ikke driver en god straffegjennomføring i Ålesund fengsel. Snarere tvert imot.

Besøkende politikere

Vi har de siste årene hatt ett utall av lokal-, stortingspolitikere, statssekretærer og statsråder på besøk. Alle disse som har besøkt oss har blitt imponert over hva Ålesund fengsel klarer å få til med både begrenset ressurser og plassmangel.

Isolasjon blir etter Mandela-reglene definert at en skal tilbringe 22 timer i døgnet eller mer innelåst på cellen uten meningsfylt menneskelig kontakt. Kriminalomsorgen har de siste årene jobbet iherdig med denne problematikken. Selv om innsatte er ilagt restriksjoner fra retten om fullstendig isolasjon i varetektsperioden vil fengslene jobbe knallhardt for at innsatte skal ha mer enn 2 timer med meningsfylt kontakt i løpet av 1 døgn.

Trenger mer plass

Utlåsningstiden varierer alt ettersom hvordan innsatte er sysselsatt, 8 timer til 13 timer. Ålesund fengsel jobber stadig med å se på muligheter for at innsatte både skal få ett enda bedre tilbud på innhold og tid utenfor cellen.

Vi er alle enig i at Ålesund fengsel er ett gammelt majestetisk bygg midt i Ålesund sentrum, men at det er uholdbare levevilkår her, kjenner vi oss ikke igjen i. Ja, vi kunne ha satt pris på større plass for alle instanser som forsøker å gjøre så godt de kan for de innsatte. Det er riktig at vi ikke har noe grøntareal som innsatte kan benytte seg av og at luftegården ikke er blant landets største.

Statsbygg har gjort en kjempejobb for å løfte bruken av dette kulturhistoriske bygget som de kaller det. Rent teknisk fremstår bygget litt som sin andre ungdom. Skroget er fra 1864/1907, men innholdet har blitt oppdatert mye de siste årene.

Mye aktivitet

Ålesund har en aktivitetsprosent blant innsatte på ca. 85 % (Som også er kravet fra KDI). Dette tallet stiger dag for dag. Nytt av året er at vi har fått på plass aktivitetsteam som har et spesielt fokus på innsatte som kanskje trenger litt tettere oppfølging.

Borgund videregående skole har ansvaret for den formelle utdanningen innsatte har muligheten å ta den tiden de er her.

Ålesund bibliotek har også etablert «Det tredje stedet». Det er blitt brukt mye ressurser på å ruste dette opp, samt at aktivitetstemaet har tatt i bruk dette rommet daglig. Her kan de som ikke er sysselsatt i andre aktiviteter ta del i. Her legges det opp til daglige fritidsaktiviteter, kurs, aktiviteter fra eksterne samarbeidspartnere m. m

Verksdriften som står for en stor del av Prisonmade-produkter har i sitt lokale fått tilpasset anretninger slik at en etter beste evne kan drive forsvarlig drift. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre produksjonen i verksdriften god. Prisonmade Ålesund har også økt sitt samarbeid med eksterne bedrifter både privat og offentlig. Jacu, Borgund VGS, friomsorgen, ungdom i oppdrag, Frelsesarmeen, Røde Kors m. flere. Hvor målet er at vi skal kunne skape kompetanse for fremtidige arbeidsgivere.

Håper på nytt soningssenter

Innsatte har også daglig helsetilbud/sykepleieressurs gjennom Ålesund kommune, det gir også tilbud om lege en dag i uken. Innsatte får også ukentlig oppfølging av DPS ved behov, Ålesund behandlingssenter er også inne med sine ressurser.

Prosjektgruppa som representerer alle ansatte ved Ålesund fengsel, er veldig stolte av hva vi får til med tanke på på de forutsetningene vi har å jobbe under. De ansatte som jobber med de innsatte gjør en formidabel jobb ut ifra de forholdene vi har i dagens fengsel. Men det er viktig for oss å poengtere at Ålesund fengsel som har en veldig viktig samfunnsfunksjon, fortsatt har livets rett.

Sunnmøre Regionråd og Ålesund fengsel ved ansattes representanter, jobber iherdig med å etablere nytt soningssenter i Ålesund kommune. Siste melding fra sentrale hold er at vi må jobbe videre med dette spennende prosjektet og ikke gi opp. Vi har kjempet for dette i så mange år, og vi vil kjempe videre.