Bilistene slipper likevel ikke unna å ta regninga for prisstigninga i år over bompengeregninga. Fylkestinget gikk tirsdag inn for å redusere rabatten for elbiler og øke den generelle satsen med tre kroner for alle.

Likevel må tiltak i bypakken strykes fra lista.

Tross bompengevedtaket i fylkestinget spiser tapte inntekter og stor prisstigning av investeringspotten.

Kampen om bompengene ble så hard mandag at flertallspartiene måtte ha en fot i bakken i et forsøk på å bli enige om et felles forslag til tirsdag. Det klarte de ikke.

Frp nektet å være med på å øke satsene, og både Høyre-gruppa og Venstre sprakk.

Likevel ble det solid flertall for et kompromissforslag. I korthet betyr det rabattkutt for elbiler fra dagens 50 til 30 prosent. Samtidig åpnes det for å øke satsen for bompenger i takt med årets prisstigning, men med iverksettelse først fra neste år.

Bypakken i Ålesund er en avtale mellom tre parter – Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Midt imellom disse sitter bomselskapet Vegamot. De har advart sterkt mot forslaget om å fryse satsene helt fram til neste årsskifte.

I verste fall kunne da bypakken bli underfinansiert med én milliard.

I tillegg til manglende prisjustering har prosjektet tapt inntekter på økt elbilandel og en rausere timeregel enn forutsatt. Å tape inntekter tidlig i innkrevingsperioden gjør at konsekvensene blir større enn om de kom mot slutten.

I praksis ville mer enn ett års innkreving av bompenger, eller rundt 40 millioner, måtte gå til å betale finanskostnader i stedet for å bli brukt til investeringer i bedre veg og kollektiv. Dette ville være jevngodt med å kaste disse millionene «ut av vinduet».

Store prosjekt som ennå ikke er påbegynt måtte strykes.

Selv om ingen, eller i alle fall få, ønsker å betale bompenger, er vedtaket som fylkestinget nå har gjort, nødvendig. Dette til tross for at mange strever med å takle dyrtid og høye boligrenter, og det kunne være ønskelig å skjerme brukerne fra normal prisstigning i bommen.

Torsdag skal kommunestyret i Ålesund behandle samme sak. Her kan det bli flertall for å utsette prisjusteringen, altså ikke ta med årets prisvekst. For bilistene vil et slikt vedtak trolig ikke gjøre noe fra eller til. Siden fylket har garantert økonomisk for bompengelånet, vil fylkestingets vedtak trumfe kommunestyret.

Og det er heller ikke sikkert det stopper der.

Vegdirektoratet har siste ord. De kan hevde at også fylkestingets vedtak er brudd med forutsetningene, siden satsene ikke er justert i takt med prisstigningen i 2022 og 2023.

Skjer det, vil smellen for bilistene bli enda hardere.