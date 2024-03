«Norsk økonomi er på rett veg». I går stilte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på regjeringens første budsjettkonferanse «flere kilo lettere» enn de to foregående årene.

Etter år preget av mørke skyer over økonomien, ser det endelig ut til å lysne.

Norsk økonomi er på rett veg. Hvor den vegen vil føre oss, er derimot mer åpent. For regjeringen må gjøre tøffe prioriteringer som ikke bare blir populære.

Startskuddet for neste års statsbudsjett ble tirsdag avfyrt på Klækken hotell ved Hønefoss. I går og i dag har statsrådene og regjeringspartienes parlamentariske ledere fått presentert og drøftet rammene for budsjettet for valgåret 2025.

De tidligere konferansene har ikke vært noen fest for å si det mildt.

Krisene har forfulgt Støre, Vedum & Co. «Long covid», krigen i Ukraina, energikrise og skyhøy inflasjon har lagt en skikkelig demper på stemningen. Regjeringen har ikke manglet penger, men krisene har likevel gjort handlingsrommet trangt.

Straffen for det synes på meningsmålingene.

Vedum kan glede seg over at det mørke skydekket over norsk økonomi er i ferd med å sprekke opp. Det aller viktigste er at inflasjonen er på veg ned. Selv om norsk økonomi ikke er i elitedivisjonen her, rykker mulige rentekutt stadig nærmere.

Det er viktig for en regjering der dyrtida har truffet velgernes lommebøker knallhardt.

I NRK radios Politisk kvarter tirsdag sier statsminister Jonas Gahr Støre at nettopp å gi vanlige folk bedre råd er regjeringens førsteprioritet. Han har imidlertid ikke så mange egne kort på hånd for å innfri dette.

Han vil nemlig ikke gi folk nye skattelettelser. Det blir heller ikke rom for store velferdsløft som gir den store hop billigere eller bedre tjenester. Regjeringens eneste verktøy for å bringe inflasjonen ned, er et stramt budsjett.

Det betyr tøffere prioriteringer.

Samtidig skal Forsvaret få et historisk løft, mens en stadig aldrende befolkning betyr en voksende regning som må dekkes inn – uten at velgerne opplever det som forbedringer. Støre og Vedum har lite igjen til valgflesk i budsjettet.

«Det er mange ting vi kunne ha lyst til å gjennomføre, som vi nå må holde igjen på», sier Støre. Første svar på hva det blir, får vi fredag før påske. Da legges Nasjonal Transportplan (NTP) fram. Der skyver regjeringa lenge lovede satsinger på samferdsel som Møreaksen, Hordfast og Ringeriksbanen ned i skuffen.

Så kommer Kommuneproposisjonen 2025. Den blir heller ingen fest.

Regjeringspartiene har i dag en samlet oppslutning som så vidt matcher Høyre på målingene. Et budsjett kledd i gråpapir er ikke det de trenger da.