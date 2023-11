Vi bor i verdens beste land med verdens vakreste natur. Vi er blant de rikeste, og har større materielle goder enn de fleste. Vi har verdens flotteste fjell og fjorder, med de fineste solnedganger i havet. Hvorfor er vi ikke mer lykkelige og mindre deprimerte når vi har det så bra?

Gå deg frisk: Å være ute i naturen er helsebringende. Forskning viser at en gåtur kan styrke både kroppen og hjernen på mange måter. Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og gode hjernefunksjoner. Jeg hørte en gang om en som var deprimert og hadde angst, hun brukte mye tid ute og gikk lange turer. Til slutt var kun kvitt det hun var plaget med.

Mine besteforeldre er opptatt av å gå på tur for å holde kroppen i form. De er gode forbilder for meg. Jeg tror at mange soser vekk tiden inne på telefon å skroller i vei, men man kommer ingen vei. Meg selv inkludert. Det krever disiplin å komme seg ut. Den såkalte dørstokkmila kan være lang, men når man først har kommet seg ut døra går resten av seg selv.

Godt brukt: Utstyr kan være godt selv om det er brukt. Mange tenker at friluftsutstyr er dyrt, men det finnes flere løsninger. Det finnes mange gjenbruksbutikker. Der kan man finne godt utstyr for en billig penge. Jeg har for eksempel min tursekk fra en gjenbruksbutikk, og den funker helt fint. Det finnes også steder som låner ut bra friluftsutstyr helt gratis. Dessuten, når man får smaken på friluftsliv, blir man ofte begeistret og velger å prioritere penger til godt utstyr. I min familie har vi ikke mye dyrt utstyr, men vi går likevel mye på fjellet. Du trenger ikke alt som finnes i butikken.

Gratis lykke: Å sitte rund bålet, og høre det knitre. Å sette opp teltet mens fuglene synger. Å nyte solnedgangen fra en fjelltopp og en god kaffekopp. Å våkne til morgensol og dugg på duken. Varme pannekaker med nyplukket blåbær. Å høre bladene falle som lyden av stillhet. Når jeg kommer i skogen, på fjelltoppen eller ved havet, er det slik jeg ville beskrive det. Og det beste er at det er helt gratis. Det er tilgjengelig for den som vil. Lykken blir heller ikke brukt opp, men den kan vokse jo mer tid man bruker ute.

Å gå ut i godt utstyr, brukt eller nytt er helsebringende, energigivende og helt gratis. Jeg ser kun fordeler med å være både frisk og glad. Jeg vil bygge en god framtid ved å holde meg aktiv. Prøv du også. Ta ett steg om gangen. Bli med ut.