Under utarbeiding av konseptvalgutredningene for E39 gjennom Møre og Romsdal var departementet klare på at de i hovedsak ønsket en gjennomgående konseptvalgutredning fra Skei til Betna. Statens vegvesen Møre og Romsdal ville absolutt dele den inn i tre utredninger, og departementet gikk til slutt med på dette, dersom man utarbeidet et overbygningsdokument og gjennomførte en gjennomgående kvalitetssikring av konseptvalg.

Vi ser nå at overbygningsdokumentet, og oppfølging av dette, ikke har fanget opp eller varslet om alle uheldige effekter.

Statens vegvesen legger fram høringsuttaler for E39 gjennom fylket i små usammenhengende biter. Dermed blir det umulig å argumentere for viktige sammenhengende momenter.

Samtidig har de gjort alt for å begrense planområdet. Kun en smal stripe langs eksisterende E39, er det man har lov å kommentere i høringsuttalene.

I tillegg vil vi påpeke at konseptvalgutredningen som alt dette baserer seg på, har gått ut på dato.

Statens vegvesen og forskningsmiljøer har de siste 10 årene gjort veldig mye forskning på teknologiske løsninger for kryssing av forholdsvis brede fjorder i Norge. Teknologien har tatt et megasprang i forhold til de løsningene som er beskrevet og anbefalt i de gamle konseptvalgutredningene. Utdaterte lange og dype undersjøiske tunneler med dertil enorme høydeforskjeller var gjengangere, og er nå veldig lite fremtidsrettede verken på miljø, sikkerhet eller livsløpskostnader.

E39 trafikken fra Ørskogfjellet og videre sørover – skal selvfølgelig sørover. Hvorfor skal den da presses gjennom problemene Brusdalen, Spjelkavika, Blindheim og Vegsundbrua, når den heller kan gå langs Storfjorden? Med E39 mellom Dragsundet – Magerholm, vil man unngå alle disse fordyrende og lite populære utfordringene.

Med flytebru til Ikornes og videre mot Festøya blir både Stranda, Sykkylven, Volda og Ørsta ferjefri mot Ålesund. Ja, til og med ytre Sunnmøre.

Vi mener konseptvalgutredninger og kvalitetssikring av konseptvalg fra 2010–2012 er gått ut på dato, og må fornyes – uhildet.

Både kostnadene og løsningene har løpt løpsk med løsninger for både Hafast og Møreaksen, og som verken var påtenkt eller fantasert om i konseptvalgutredninger eller kvalitetssikring av konseptvalg.

Verden har gått videre, og det er vel nå bare i Møre og Romsdal man med all tyngde fortsatt kjemper for å føre nasjonale stamveier gjennom tettbebyggelser og problemområder som bare vil eskalere enda mer. For de fleste andre større veiprosjekter i verden plasserer man nasjonale hovedveier utenom tettbebyggelser, med utgreiinger til selve tettbebyggelsen. Dette sørger for god flyt i trafikken, gjør den mest mulig trafikksikker og samfunnsnyttig.

Når det gjelder strekningen Breivika – Digernes, er de presenterte løsningene fra Statens vegvesen veldig uheldige med passering av drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Det er ikke forenlig med en større motorveiutbygging.

Langt større katastrofepotensial ved ulykker i tunneler enn ved vei i dagen. Tunneler bør unngås om mulig.