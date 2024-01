Ålesund må de kommende årene velge hvordan velferden skal organiseres da vi blant annet får flere eldre.

Her i Ålesund varsler Frp at de vil løfte kvalitet på hjemmetjenester og skape valgfrihet for eldre. Det har derfor blitt bedt rådmannen om å utarbeide en sak om å konkurranseutsette hjemmetjenestene i kommunen. SV er motstandere av privatisering og anbudsutsettelse av tjenestene fordi vi mener dette rammer både samfunnet, brukerne og de ansatte.

Privatiseringen fører til at skattepenger som skulle gått til velferd, ender opp hos eierne av velferdsselskaper og de ansatte får lavere lønn, dårligere pensjon og svekkede arbeidsvilkår. Omsorgen som blant annet Frp har for kapitalkreftene er både fascinerende og skremmende.

Det blir fra flere hold hevdet at privatisering ikke vil ramme de ansatte. Men fakta er at privatisering fører til at ansatte får dårligere lønn, pensjon og arbeidsvilkår. Velferdstjenesteutvalget har vist at når man ser alle velferdstjenesteområdene under ett, har kommersielle i snitt et lønnsnivå som ligger 9 prosent lavere enn hos offentlige, mens ideelle har tilnærmet likt nivå som det offentlige.

Oslo er et av flere gode eksempler. Etter at SV og det rødgrønne byrådet tok sykehjemmene tilbake i offentlig regi, gikk helsefagarbeidere i sykehjem som tidligere var kommersielle, i snitt opp mer enn 70 000 kroner i året i lønn og ble sikret anstendig pensjon. I tillegg har langt flere blitt ansatt på heltid. Det er klart at dette har noe å si for de ansatte, og det burde være all grunn til å tro at det har noe å si for kvaliteten på tjenestene.

Det er underlig at flere ikke ser ut til å være klar over den grunnleggende forskjellen mellom kommersielle og ideelle aktører. Hos ideelle aktører blir «profitten» ikke tatt ut, den går tilbake til å yte tjenesten. I kommersielle aktører går profitt ut til eierne.

SV vil møte eldrebølgen og fremtidige utfordringer i helsesektoren med et sterkt og fleksibelt offentlig helsevesen, med ansatte i hele og faste stillinger. Bare slik vil vi klare å rekruttere og beholde de ansatte vi har, og sikre pasienter mer stabile og bedre tjenester.