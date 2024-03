Jurist Tor Waaler hevdet at Åkerblå-konsernet var eid av oppdrettsnæringen. Dette framkom helt tydelig i et innlegg i Sunnmørsposten, hvor han til alt overmål kritiserte en av våre kunder for at vedkommende ikke hadde opplyst at selskapet som hadde utarbeidet en omtalt rapport (les: Åkerblå), var eid av havbruksnæringen.

Det har åpenbart falt ham tungt for brystet at han ble tatt for å ha fremmet feilaktige påstander.

I mitt korte tilsvar påpekte jeg kort og godt at påstanden fra Waaler var usann. Åkerblå er heleid av DNV. Ettersom han i sitt nye innlegg i Sunnmørsposten skriver han at han er kjent med at Åkerblå sommeren 2023 ble kjøpt av DNV, må vi konkludere med at han handlet bevisst da han hevdet at vi var eid av oppdrettsnæringen. Det inngir ikke akkurat tillit.

Istedenfor å innrømme at han har fremmet en feilaktig påstand om at Åkerblå er eid av oppdrettsnæringen, forsøker han nå å henge argumentasjonen på at rapporten ble utarbeidet før Åkerblå ble kjøpt av DNV.

Saken er at det endrer svært lite. Åkerblå Holding AS var før oppkjøpet kontrollert av tre enkeltpersoner, alle ansatt i Åkerblå, som eide 51 prosent av aksjene. De resterende aksjene var eid av investeringsselskapet BC SPV V holding.

Uansett hvilke spor man forfølger på eiersiden her, i dag eller før oppkjøpet sist sommer, er det med andre ord ikke eid av oppdrettsselskap. Selv om det er hva Waaler uten forbehold hevdet i sitt innlegg.

Så når Waaler påstår at jeg forsøker å bortforklare, rammer han seg selv og sin egen troverdighet. Jeg har ikke bortforklart noe som helst. Jeg har påvist at han har fremmet feilaktige påstander om Åkerblås eierskap.

Dermed er diskusjonen over for min del. Den feilaktige påstanden fra Waaler er tilbakevist. Hans øvrige tankespinn finner jeg liten grunn til å bruke tid på.