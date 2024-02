I et leserinnlegg i Sunnmørsposten viser jurist Tor Waaler Rådgivende Biologer og Åkerblå oppmerksomhet. Innlegget handler om det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget i Raudbergvika ved Storfjorden i Fjord kommune.

Man skulle tro at en person som påberoper seg mangeårig praksis som jurist ville ta seg tid til å sjekke fakta, men det har han åpenbart ikke gjort – med mindre det skulle være andre, og mindre tillitvekkende årsaker, som ligger bak følgende påstand:

«Som mangeårig advokat er jeg vel kjent med at en dommer normalt må ha flere enn en sakkyndig uttalelse for å kunne dømme. Partene bør derfor hver for seg velge sin sakkyndig. I denne saken viser til en sakkyndig rapport blant andre fra Åkerblå og Rådgivende Biologer (som nå eies av Åkerblå), uten å nevne at disse eies av oppdrettsnæringen».

Et raskt søk på for eksempel Proff.no ville avslørt at påstanden er feil. Åkerblå (og dermed også Rådgivende Biologer) er heleid av DNV (tidligere mest kjent som Veritas). DNV er kjent for å ha svært høye faglige standarder og er internasjonalt anerkjent for å operere uavhengig av miljøene man selger tjenester til. Det gjelder også i denne saken.

Når fakta skal fremlegges, bør vel en jurist i Tor Waalers størrelse bistå med denne, på korrekt nivå, og ikke villede.