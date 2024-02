Saken dreier seg om det store planlagte landbaserte oppdrettsanlegg i Raudbergvika ved Storfjorden i Fjord kommune. Oppdrettsanlegget skal sprenges inn i fjellet som delvis ligger i Verdensarvområdet ved innløpet til Geiranger. De nedlagte olivin-gruvene der skal ikke benyttes slik jeg forstår det.

Det store tvistespørsmålet er graden av forurensning dette store oppdrettsanlegget påfører Storfjorden. Tvisten er blant annet mellom Statsforvalter, som skal håndheve forurensningsloven, og deg Roger Hofseth.

Uenigheten er knyttet til hvor store skadene blir i Storfjorden som følge av det forurensede vannet som kommer ut fra oppdrettsanlegget. Og sprengningsmassene.

Som mangeårig advokat er jeg vel kjent med at en dommer normalt må ha flere enn en sakkyndig uttalelse for å kunne dømme. Partene bør derfor hver for seg velge sin sakkyndig.

I denne saken viser du til en sakkyndig rapport blant andre fra Åkerblå og Rådgivende Biologer (som nå eies av Åkerblå), uten å nevne at disse eies av oppdrettsnæringen. Rapporten du henviser til er altså utarbeidet og betalt av dere.

I disse habilitetstider er det interessant å se hva som står i forvaltningsloven (selv om denne loven ikke direkte angår denne saken):

§ 6 2. ledd: «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».

Norges forskningsråd henviser også til disse bestemmelsene i sine rundskriv.

Min agenda i denne saken er tillit. Statsforvalter og politikere som skal avgjøre denne saken må ha tillit til at det faktagrunnlaget som skal legges til grunn er korrekt og upartisk. Jussen er som regel relativt uproblematisk når en er rimelig trygg på faktagrunnlaget.

Statsforvalter må derfor selv innhente et faktagrunnlag som kontroll på det du Roger Hofseth og dine har utarbeidet for dem.

Og anførslene dine vedrørende ved «worst case» i Storfjorden er i strid med «føre -var -prinsippet» i naturmangfoldloven.

Det er for store verdier her i Storfjorden knyttet til turisme, forurensning, fiske og så videre som står på spill dersom viktige avgjørelser skal treffes kun på grunnlag av fakta som er utarbeidet av deg Roger Hofseth. Du har svært store økonomiske fordeler av et «ja» og dette er vel den viktigste drivkraften din. Disse store økonomiske interesser kamufleres ofte av din kommunikasjonsavdeling i ord som «arbeidsplasser» og «bærekraft».

Som konklusjon kan det derfor også formuleres slik: Du framstår tilsvarende «Som å sette bukken til å passe på havresekken.»