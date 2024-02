For det første må du ta med deg de rette fakta og ikke lage dine egne historier. Det har vært mange av de det siste året.

Våre videregående skoler gikk med 53 millioner kroner i underskudd i 2023. Var ikke Sp med å styre fylkeskommunen de siste 12 årene?

Sp har vært delaktige i de kuttene videregående skoler nå står midt oppe i.

Som du sikkert har fått med deg, har ikke budsjettet for 2024 fått virkning enda. Fylkestinget skal først vedta tiltak i april -tinget. Med posisjonen sitt budsjett er det snakk om å ta ned 89 millioner kroner av et budsjett på over 7 milliarder kroner.

Vi har gitt tydelige signal på at tjenesteproduksjonen i videregående skoler skal skjermes. Det finnes en mengde prosjekter og selskap som Sp har vert med å opprette i posisjon som fylkeskommunen godt kan selge seg ut av og kvitte seg med.

Ja, vi har prioritert billigere ferjer uten å kutte i tilbudet, fordi dette har stor betydning for vanlige folk og for å styrke konkurransekraften til næringslivet.

Ja, vi har prioritert å starte jobben med å ta att vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, men behovet er mye større enn det vi har handlingsrom til.

Ja, vi har prioritert å effektivisere og avbyråkratisere fylkeskommunen.

Nei, vi har ikke sagt at videregående skoler skal ta de store kuttene. Dette er Sp, Ap og MDG sin historiefortelling.

Rammetilskuddet fra staten dekker ikke de reelle økte kostnadene Møre og Romsdal fylke har tapt i overføringene med finansminister fra Sp i spissen. Alle lovnader om at kommuner og fylkeskommuner skulle skinne ved en rødgrønn regjering har vist seg å være en fiasko.

Folk flest og næringslivet har fått kjenne på økte matvarepriser, drivstoffpriser, renter, avgifter og skatter med mer. De burde vært en kort tur for Sp å ta turen til Oslo for å rydde opp i galskapen.

Ålesund må også på sikt få en ny videregående skole og en kulturarena slik som både Molde og Kristiansund har. Det har vært jobbet i en årrekke med Sørsida og det skulle bare mangle at en ikke sikret tomten der dette skal ligge. Jeg unner alle byene og kommunene i Møre og Romsdal gode arenaer som skaper trivsel og bolyst.

Jeg trodde Sp var et distriktsparti som så hele fylket under ett, og ikke et parti som nører opp under fogderistriden.

Fylkespolitikere sin oppgave er å se hele fylket og ikke bare sin egen navle.