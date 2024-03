Romsdalsaksen lanserte sin oversjøiske løsning, med flytebruer som viktig ingrediens, for drøye sju år siden. Med Romsdalsaksen AS i førersetet har ulike «fabrikkerte» og reelle utfordringer blitt håndtert på en god måte.

Eksempel på fabrikkerte utfordringer er å bygge en kostbar ny bru over Tresfjorden, ganske nær den eksisterende og velfungerende broen. Et annet eksempel er å bygge en litt mer enn åtte kilometer lang undersjøisk tunnel – og på det viset fremtvinge tunnel med to løp. Dessverre finnes det flere eksempel. De som vil vite, vet at begge nevnte typer utfordringer har gode løsninger med Romsdalsaksen.

Den andre konkurrenten er fortsatt ferjedrift. Ferjene er forbedret på mange felt som støy, forurensing, komfort og ikke minst kostnadene for de reisende. Førstnevnte forbedringer er udiskutable – den siste knyttet til kostnader er mer uviss ettersom den er politisk. At ferjedriften er forbedret er imidlertid et faktum.

Om kort tid kan helt andre utfordringer melde seg for Møreaksen – jeg tenker da på Rogfast. Prosjektet med en svært lang og dyp undersjøisk tunnel er igangsatt. 62 såkalte svakhetssoner (sprekker/brudd) skaper utfordringer, og kostnadene har eskalert.

For 3 års tid siden hadde rammen økt til 24,8 milliarder inklusiv «arm» opp til Kvitsøy. Nå er den 33,7 milliarder, og det er før pris fra entreprenør på den midtre, dypeste og mest kompliserte delen, er kjent. Taktikken er velkjent, når prosjekt settes i gang før man har full kjennskap til utfordringer og kostnader.

Prosjektet har grovt sagt 3 strekninger med omtrent samme lengde – en i midten, og en på hver ende. De to sistnevnte har kjente kostnader fra entreprenør, mens den klart mest kostbare delen blir kjent om et par uker – snart 3 år etter oppstarten i 2021.

Kun 2 entreprenører konkurrerer – trolig grunnet den store risikoen. Vil prisen øke ytterligere, og må valgt entreprenør ta ulike forbehold? Svaret er ikke langt unna, og det kan få konsekvenser for fremtidige prosjekt som eksempelvis kryssingen av Romsdalsfjorden.

Blir det enda en kostnadsøkning – og kan Rogfast bli den siste undersjøiske tunnelen i E39-prosjektet? Det er flere som tror det – og vi venter i spenning.