Bypakken Ålesund skal skape effektive samferdselsløsninger og tilrettelegge for miljøvennlig ferdsel. Likevel mener jeg at det er en manglende satsing; nemlig bybane rundt Moa – Hatlane – Sentrum – Lerstad. Finnes det ikke mer fremtidsrettede alternativer enn å bygge en firefelts motorvei på Lerstad og anlegge sporadiske sykkelveier?

Intensjonen med bypakken er god, men resultatet og utføringen blir halvveis.

Et savn jeg har i dagens kollektivsituasjon er forutsigbarhet. Ofte er bussen full og i verste fall forsinket. Jeg tar buss hver dag. En følelse mange kan kjenne igjen angående kollektivopplevelsen i Ålesund er når det er sludd, kaldt og mørkt, men bussen er full så den kjører rett forbi, vinker til deg og ber deg vente på neste buss. Neste avgang er likevel forsinket med 20 minutter, så da kommer man kald, misfornøyd og for sent til dagens gjøremål.

Det er det kollektivtrafikken lider av i byen; Det er ikke sikkert at bussen kommer tidsnok. En bybane kan gi en forutsigbar løsning for studenter, skoleelever, pensjonister og voksne med arbeidsplass i sentrum samtidig som den vil eliminere behovet for bil og parkering for disse gruppene. Dette vil være en god løsning for fremtid, menneske og miljø. Hvis man ser på kollektivtransporten i Bergen, kan det være mye å lære. Ifølge SSB har Bergen doblet kollektivtrafikken sin siden 2010, som var året da bybanen åpnet. Så da spør jeg, hva stopper Ålesund fra å gjøre det samme?

Intensjonen med bypakken er god, men resultatet og utføringen blir halvveis. Jeg mener at bypakken ikke treffer der skoen trykker, men heller kjører på med veiløsninger, som vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil enn å faktisk ta kollektivtrafikk. Med en prislapp på 1,4 milliarder kroner virker bypakken derav ikke så effektiv. Byplanleggerne på Moa-konferansen i 2017 snakket varmt om bybane, ikke om motorvei på Lerstad. Selv om nye veier trengs er det ikke særlig framtidsrettet å bygge en motorvei som er i bruk i rushtiden og på 17. mai.

At bysentrum og Moa vil bli tettere knyttet sammen er en positiv fordel ved bybanen. Dette kan gi nytt liv til sentrum og gi innbyggerne mellom en god tilgjengelighet til kollektivtransporten uansett alder, funksjonsevne og om du har førerkort eller ei. Se for deg muligheten til å kunne bruke den fine byen vår i større grad. Bybanen vil skape verdi i sentrum og slik vil nisjebutikkene, kulturtilbudene og utestedene overleve og blomstre. Bybanen vil være en åpenbar transportmetode etter en dag eller kveld i sentrum, uten at det trenger å koste skjorta for å komme seg hjem.

I mine øyne mener jeg Ålesund som by vil ha godt av en bybane for å knytte områdene sammen, skape verdi i sentrum og en pålitelig løsning for alle. For å gjøre dette til realitet må vi få hodet ut av bilen, grave opp ideen om bybane og begynne å handle. Først da kan Ålesund blir den fremtidsrettede byen bypakken mener den skal bli.