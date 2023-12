Det er generelt et godt prinsipp å lytte til de som har kompetansen og kunnskapen. Likevel nekter Høyre, FrP, KrF og Venstre å lytte til lærerne når det gjelder skole.

Flertallet i fylkestinget har nettopp vedtatt et budsjett med store kutt til de videregående skolene. Lærerne har advart i sterke ordelag mot kuttene og hva de vil bety for skolene og elevene. Posisjonspartienes svar er et skuldertrekk.

Vi i MDG er bekymret for denne manglende viljen til å lytte til de som politikken man vedtar faktisk gjelder.

I fylkestinget fremmet vi forslag om å ta med seg innspill fra lærerorganisasjonene i det videre arbeidet med kvaliteten i de videregående skolene. Altså lytte til lærerne. Dette forslaget ble imidlertid for radikalt for Høyre, FrP, KrF og Venstre, som stemte forslaget ned.

Det er vanlig i politikken at partiene har ulike prioriteringer. At posisjonspartiene ikke har skole som en prioritering, har lenge vært klart. Men å stemme mot å lytte, er å ta det hele et steg videre.

En politikk som bare skapes i partiene og som ikke er villig til å lytte til omverden, blir en frakoblet og arrogant politikk. Det er verken sunt eller tillitvekkende.

Vi ønsker heller en utadvendt og åpen politikk, hvor vi tar til oss innspillene som kommer og hvor folk føler at de blir hørt og tatt på alvor. Selv om flertallet i fylkestinget ikke er der nå, så gir vi oss ikke.

Lærerne og elevene fortjener bedre. Hverdagen på skolene bør handle om å skape best mulig trivsel og læring, og vi politikere bør jobbe for å skape gode rammer for dette. Vi skal gjøre lærernes jobb enklere. Nå gjør heller flertallet sitt beste for å spenne bein på lærerne.

Vi vil fortsette å utfordre flertallspartiene. For det er godt prinsipp å lytte til de som har kompetansen og kunnskapen. Derfor blir spørsmålet til Høyre, FrP, KrF og Venstre: Hva skal til for at dere skal lytte til lærerne?