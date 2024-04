Jeg viser til innlegget «Om utslipp av nitrogen fra nytt anlegg i Raudbergvika» av Geir Helge Johnsen.

Hele artikkelen bygges opp rundt påstanden at vannmassene byttes ut to ganger i døgnet:

« … skiftes i prinsippet hele 375 millioner kubikkmeter vann ut to ganger daglig».

Denne påstanden er feil. Mye av vannet i fjordsystemene oscillerer fram og tilbake, og svært lite skiftes ut som følge av tidevann. Eventuelt utskifting i fjordsystemene er føret og fremst avhengig av ferskvannsavrenning fra elver, som går ut fjordene.

Dette medfører en motgående strøm inn i fjorden i dypet. På vinteren er denne effekten begrenset, og fjordvannet er i praksis stillestående.

To kilder som underbygger påstandene mine, hvor jeg var forfatter av den ene: Wikipedia-artikkelen om Storfjorden og rapporten «Storfjordundersøkelsen Del 2 – Hydrografi i Storfjorden, historisk oversikt» av Møreforsking.

Påstanden om at «Tilførslene fra planlagt anlegg blir relativt små i dette «’store bildet’» blir dermed også feil.

4.500 tonn nitrogen tilført av knapt 11.000 tonn naturlige forekomster blir betydelige, med en fare for en akkumulerende effekt.

Jeg synes det blir useriøst av et fagmiljø å stå inne for en slik rapport når den inneholder såpass grove feil og påstander. Her burde man vite bedre!