Klar tale bare for Ap-ledere?

Arbeiderpartiets Geir Ove Leite går i et innlegg på Smp.no 15. august heilt av hengslene i sin ordbruk for å fortelle at han mener jeg gikk av hengslene da jeg svarte Tore Johans Øvstebøs på hans uvanlig krasse og personlige angrep på meg 8. august i samme avis.