Det var et stort alvor over de fleste fylkespolitikerne som hørte fylkeskommunedirektør Hovdenak sin orientering om fylkesøkonomien tirsdag 2. april før hovedutvalgsmøtene.

Og selv om flertallet noe passivt ikke hadde brukt tid på å lete etter en løsning på den alvorlige økonomiske situasjonen, fikk vi rødgrønne med våre mikrofonstativ i det minste inntrykk av at det var enighet om at situasjonen er svært krevende.

Mens flertallet tok alle saker som handlet om økonomi «til orientering» ventet vi spent på signaler om hvor kuttene skal tas. Vi ble ikke klokere. Det kom ingen signaler. Og etter gruppeleder Sve sitt innlegg i Sunnmørsposten onsdag 3. april, der det skytes skyld i alle retninger, er vi jammen ikke sikre på om vi har en felles virkelighetsforståelse på tvers av partigrensene om økonomien likevel lenger.

Men den som har bedre økonomiforståelse og rolleforståelse enn både fylkeskommunedirektør og Departement sitter kanskje på løsningen? Det virker nesten utopisk at vi klarer å følge oppfordringen om å jobbe sammen i en vanskelig situasjon nå.

Det er smått utrolig at vi i april må vedta nytt budsjett fordi det som ble vedtatt før jul var ulovlig, og at det samtidig virker som om de som styrer tar null selvkritikk for situasjonen vi står i nå.

Det er lett å skylde på de som styrte før, selvfølgelig, men i brevet fra departementet sto det også at vi unngikk Robek med et nødskrik fordi det hadde vært god økonomistyring over flere år, og at vi har et disposisjonsfond med reserver.

Vi kan godt bruke tid på å fordele skyld, men mange av de prosjektene som har blåst opp lånegjelda har partier fra flere sider av skalaen støttet. Hvis vi ikke hadde gjennomført omstilling i 2020 hadde vi kanskje vært på Robek allerede.

Arbeiderpartiet har tillit til at fylkeskommunedirektøren gjør akkurat det hun må og at hun forstår rollen sin godt. For realiteten er det departementet sendte for halvannen måned siden – budsjettvedtaket var ulovlig.

Man kan ikke vedta et ulovlig budsjett, sende ansvaret over til administrasjonen – for å så bli misfornøyd fordi man ikke liker forslagene. I tillegg til å kreve å «skjerme» samferdsel, utdanning, flere investeringsprosjekter, kultur med mer. Da er det ikke så mange andre plasser for direktøren å finne disse pengene selv om hun sikkert kunne ønske at hun kunne trylle nå.

Arbeiderpartiet skal jobbe videre med vårt alternative budsjett, og så er vi spent på om flertallet med Sve i spissen kan trylle. For det kan ikke vi.