Konklusjonen var at kraftverket var for viktig for sivil overlevelse for å kunne rettferdiggjøre at det ble en målskive i krig. Russland hadde brutt folkeretten. Og det var ikke første gang. Det var ikke noe nytt, fordi det fikk vi konstatert i media hver eneste dag.

I dag har palestinerne i Gaza vært uten strøm i nesten to måneder. Og det går ikke an å telle på verken en eller to hender hvor mange krigsforbrytelser Israel har gjort seg skyldig i siden. Ikke en eneste gang har jeg sett statsmaktene i Norge, eller noe annet vestlig land for den saks skyld, fordømme Israels krigsforbrytelser. Ei heller de store mediehusene gjør noe nevneverdig for å belyse situasjonen.

Etter min mening har de norske mediehusene siden krigens start gitt et skjevt bilde av israelere og palestinere, hvor de sivile på israelsk side gjerne blir omtalt med navnene sine og nære og personlige fortellinger, som setter spor, mens palestinerne blir prosjektert i flokker. De er ikke sine egne personer med navn og en historie lenger, men kun tall i en statistikk for leseren. En kald og upersonlig framstilling.

Det er viktig å merke seg at kampen til palestinerne ikke begynte den 7. oktober 2023. Den begynte mange tiår før dette, i 1948, da palestinerne ble fordrevet fra sitt eget land. Opptil en million palestinere ble drevet på flukt. Også kalt «nakba». Siden okkupasjonen har Palestina før krigens start, lidt 6400 sivile tap, med kun 300 på israelsk side til sammenligning. Palestinske moskeer har blitt bombet av israelske styrker, sist gang i september i år. Dette har skjedd ved flere anledninger det siste året.

Over 2300 barn har blitt drept av israelske styrker siden år 2000 og frem til 6. oktober i år. Dersom dette skjer utenfor krig, burde man begynne å tenke seg om. En ulv i fåreklær er sjeldent et lam.

Det kan virke som om vestlige land ikke evner å relatere til et islamsk folk uten ressurser, på samme måte som de relaterer til for eksempel ukrainere. Jeg har aldri sett vestlige styresmakter reagere så kraftig som på krigen mellom Ukraina og Russland, i noe annen konflikt i Midtøsten.

Palestina var sitt eget land før Israel, og ingenting kan rettferdiggjøre systematisk undertrykking og utrydding av palestinere fra et område hvor de alltid har bodd og kalt for hjem. Dette har norske politikere nylig valgt å gi blaffen i da de for en stund siden stemte imot representantforslag om å anerkjenne Palestina som egen stat. Det er på tide at folket viser de folkevalgte at vi ikke støtter krigsforbrytelser. Ved å tie støtter man lovløse tilstander og et anarki. Hvis ikke vi, hvem? Hvis ikke nå, når?