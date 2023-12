I hele Møre og Romsdal har vi ikke en eneste sandvolley-hall, det er rart! I de fleste fylker og store byer har de slike haller. Vi bor i en volleyball-by med dårlig vær og derfor bør vi skaffe oss en.

At det er umulig å spille sandvolleyball ute på vinteren, sier seg selv. Men for å bli god bør man trene hele året. Derfor finnes det nå mange innendørs baner i Norge. For oss som allerede holder på med sporten her i Ålesund, er det uansett veldig vanskelig å trene om sommeren også. Det er nesten bare regn og vind. I år var det sikkert 3 dager med sol på trening, resten regn. Derfor opplevde vi at mange treninger blei avlyst. Sånn kan det ikke være om vi skal bli ordentlig gode.

Sandvolleyball er blitt mer populært. Norge har flere av de beste spillerne, for eksempel Sørum og Mol som har vunnet OL. Dette viser at nordmenn kan bli veldig gode i denne sporten, men ikke her i Ålesund, for vi får ikke muligheten. Kanskje du tenker at dette blir for dyrt, og vil ta mye plass. En bane er 8X16m. To, tre baner tar ikke mer plass en maks 400 kvadratmeter. Det er mye mindre enn en vanlig idrettshall. Strandvolleybaner er også billigere, og det trengs ikke så mange baner for å skape et miljø.

Dersom vi får bedre treningsforhold, blir barn og unge mer interessert og motivert. Ingen orker å spille strandvolley når ballen blåser ut av bana hele tiden. Det er viktig at ungdommer er aktive, og får holde på med det de liker. Ikke alle vil spille fotball. Dessuten er sandvolleyball en skadeforebyggende sport. Du kan fortsette å holde på med sandvolley til du blir eldre. Det er i mye skader fotball og håndball, og mange må slutte tidligere på grunn av det.

Dette er noe av det jeg synes er med på å argumenter for at Ålesund kommune skal få en innendørs sandvolleyhall. Det er ett tilbud som vil få flere ungdommer til å holde seg aktive og bli mere engasjerte. Jeg ser mye flere positive sider enn negative sider med å gjøre dette tiltaket. Så nå oppfordrer jeg kommunen til å ta ett klokt valg med å bygge innendørs sandvolleyhall, der både unge og eldre kan være aktive, ha det gøy og holde seg friske.