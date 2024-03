En skulle trodd at en stortingsrepresentant hadde i det minste noe fakta på bordet, det viser seg å ikke være tilfellet for SVs representant Birgit Oline Kjerstad. Mye følelser og lite kunnskap preger svarinnlegget som hun og Ingolf Dragset skrev til meg.

Fremskrittspartiet foreslo å ikke ta imot noen flyktninger til Ålesund i 2024, noe som dessverre ble nedstemt. Det virker som at Kjerstad og Dragset tror at det er flyktninger som sitter i krigsområder og venter på at Ålesund kommune skal fatte vedtak på om de får komme eller ikke – det stemmer ikke. Det er snakk om flyktninger som allerede er i Norge og som staten ber kommunene videre bosette.

Så når Kjerstad og co. skriver om brutale kriger og mennesker som dør er, det bare ett billig triks for å vekke følelser, ettersom de ikke har noe faktagrunnlag å argumentere ut ifra.

Det å ikke ta imot noen flyktninger i 2024 var basert på at vi er nødt til å prioritere de som allerede er her. Ålesund har tatt imot veldig mange flyktninger de siste årene og vi har en rekke utfordringer knyttet til det, som jeg blant annet nevnte i mitt tidligere innlegg. Det er respektløst ovenfor de som vi har forpliktet oss til å ta imot og integrere ved å sprenge kapasiteten ytterligere.

Kjerstad og co. sammenligner meg med vedtaket i Drammen om å bare ta imot ukrainske flyktninger og kaller det «hjerterått». Ved en måling utført av InFact i Drammen, etter flyktnings-debatten, steg FrP fram 6,3 prosent og nesten 50 prosent av innbyggerne i Drammen ville stemt på FrP og Høyre alene. Er det slik at halvparten av innbyggerne i Drammen ikke har ett hjerte? Eller har det kanskje noe med det jeg skrev i mitt forrige innlegg: at det ikke handler rent og aleine om moral, men de reelle utfordringene vi står ovenfor?

Vi i Fremskrittspartiet ønsker å prioritere de som allerede er i Ålesund, både flyktninger og øvrige innbyggere. Ikke fordi vi er hjerteløse, men fordi Ålesund har mangel på fastleger, lange ventetider innen psykiatri, nesten ingen boliger og manglende integrering. Nå er det på tide at SV får fakta på bordet.