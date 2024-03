Vi er stolte over å representere et parti som faktisk har følelser, viser følelser og som har politikk der medmenneskelighet står i sentrum. Verdenssituasjonen tilsier at vi også må bidra.

Krigen er brutal, og folk rømmer fra bomber og ødelagte hjem. Hva om det var vi som måtte flykte? Ingen ønsker krigen, og verst går det ut over de som får sine hus, hjem og lokalsamfunn ødelagt. Aldri har det vel vært viktigere å løfte fram håpet og troen på positiv forandring gjennom praktisk solidaritet.

Ja, dette utfordrer, men den prisen vi betaler er forsvinnende liten i forhold til det Ukraina må bære. Ukraina som kanskje mer enn noen andre land i Europa bidro til å nedkjempe Hitler i andre verdenskrig, og som er et av landene vi skal takke for vår selvstendighet.

Alle de utfordringene Lars Barstad Løvold og Frp trekker fram, er bagateller i forhold til den situasjonen de menneskene som kommer hit, flykter fra. Vi kan stenge oss inne i vår boble av velstand og trygghet, men har vi lyst til å være den kommunen som hjerterått sier nei fordi vi har nok med oss selv?

Siden kommunestyremøtet i Ålesund, der Frp fremmet forslag om å ta imot null flyktninger, har Frp gjort seg bemerket et annet sted i landet med samme politikk. Frp i Drammen fikk med seg sine støtteparti på et meget kontroversielt vedtak om å kun ta imot flyktninger fra Ukraina. Dette vedtaket fikk stor oppmerksomhet, og ble viet en hel utgave av Debatten på NRK1.

Det hjelper ikke at du skriver at det ikke handler om moral, Lars Barstad Løvold. Det er rart at ikke Debatten har plukket opp forslaget til vedtak som Ålesund Frp fremmet både i formannskap og i kommunestyret.

Det er faktisk et enda verre politisk utspill enn det i Drammen. Ålesund kommune burde ta imot det antallet IMDI ba oss om å ta imot.

Ålesund kommune og innbyggerne klarer å hjelpe, vi klarer å bidra med det som trengs, og vi ønsker å fremstå på en annen måte enn det inntrykket som NULL flyktninger gir oss av rykte.

SV har respekt for at kommunene har utfordringer, derfor vil SV at staten skal bidra mer til kommunene og ikke kutte slik Frp vil i statsbudsjettet.

Det kan være verdt å tenke over ordene fra Peer Gynt i disse dager da solidaritet og medmenneskelighet blir satt på en stor prøve.

«Hva er forskjell mellom troll og mann? Det er ingen forskjell så vidt jeg ser. Stortroll vil steke og småtroll vil klore; – likeså hos oss om bare vi torde. Sant nok; vi er ens i det og mer. Men morgen er morgen og kveld er kveld, så forskjell blir det nu likevel. Nu skal du høre hva det er for noe: Der ute, under det skinnende hvelv, mellom menn det heter: Mann vær deg selv!» Her inne hos oss mellom trollenes flokk det heter: Troll vær deg selv – nok!»

Hvem vil vi være i møte med lidelsen andre må bære?