Det er ikke en selvfølge at det blir slik framover!

Det skjer nå omstillinger hvor det diskuteres nedbygging av studier innen helsefag som tilbys i Ålesund. Kommuner og helseforetak vil i neste omgang kunne merke dette som nedgang i tilgang på nødvendig helsepersonell.

Det er viktig at alle som dette vil berøre engasjerer seg og blir hørt i denne prosessen.

Vi står som kjent i fare for å miste masterutdanningene i helse- og kreftsykepleie, og opptaket i master for Avansert klinisk sykepleie «fryses» på ubestemt tid.

Dette skjer til tross for at vi har god studentrekruttering, og svært sterke fagmiljøer i disse fagfeltene i Ålesund. Dette er også helsepersonell som etterspørres i vår region.

De økonomiske rammene innen Universitets- og høgskolesektoren i Norge er endret, med påfølgende krav til omstilling. Vi har allerede flere tiltak for innsparing og effektivisering av egen drift. I tillegg har dette også blitt en kamp mot sentralisering av studietilbud uten at vi ser gode økonomisk argument for det.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund er et institutt under Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU Trondheim. Vi har i flere år hatt vekst med nye studietilbud på masternivå for sykepleiere og en desentralisert medisinutdanning.

Vi har aktive forskningsmiljø som samarbeider både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har igjen gitt flere stipendiatstillinger og stadig flere med professorkompetanse. Kompetansenivå og utdanningstilbud følger hverandre. En nedbygging av masterprogram vil føre til en kompetanseflukt det vil ta lang tid å bygge opp igjen.

Foreslåtte endringer vil svekke både NTNU i Ålesund og regionen vår. Tall, som viser innsparing større enn tap og ulemper, er fortsatt både uklare og usikre. Konsekvensene er ikke godt nok belyst. Helsetjenesten i regionen som mister videreutdanningsplasser lokalt for sitt personale vil også rammes økonomisk.

Samfunnsoppdraget til NTNU handler om å sikre nødvendig helsepersonell også utenom de største byene. Sentralisering av utdanningstilbudet vil gjøre det vanskeligere å rekruttere helsepersonell i vår region.

NTNU sitt slagord er «kunnskap for en bedre verden». Vi ønsker ikke å gjøre verden liten, men lokal tenkning i utdanningspolitikken er strategisk viktig for å sikre tilgang på helsepersonell i Distrikts-Norge.

Det som er i ferd med å skje ved NTNU i Ålesund er ikke bra for helsetjenesten i vår region!