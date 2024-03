Den siste sikre observasjon av 23-åringen er fredag 23. februar klokka 21.40 på Sundebygget ved NTNU, der han studerte. Ikke lenge etterpå ble nøkkelbrikka hans brukt i bostedet i Bøgata. Dette er siste spor av Montague.

Siden har frivillige, Røde Kors, familie og venner lett etter NTNU-studenten. Store områder i Ålesund er dekket, uten funn.

Vanja Kathrin Lervik Brudevold og Ellen Liljedahl Stavseth er to av de som fortsatt er med på leteaksjoner. De ble kjent med Julian gjennom partiet Rødt, der han var aktiv medlem i lokallaget i Ålesund.

Vanja Kathrin Lervik Brudevold og Ellen Liljedahl Stavseth i Rødt leter stadig etter savnede Julian Montague. Foto: Jan Erik Finsæther

– Han sitter i styret og var leder i en periode for en stund siden. Han stilte opp på alle møter, og han stilte opp på stands i valgkampen. Han er pålitelig og engasjert. Han er en utrolig fin type, og vi er veldig glad i han, sier Stavseth til Sunnmørsposten.

– Hvordan preger forsvinningen miljøet i Rødt Ålesund?

– Rødt er en folkebevegelse over hele landet og alle deler i sosiale medier at han er borte. Vi vil bare finne han igjen, og mest av alt vite at han har det bra, uansett, sier Brudevold, leder i Rødt Ålesund.

Dette er det sist overvåkningsbildet tatt av Julian Montague. Foto: Privat/politiet

Håper på spor

Fredag morgen tok Rødt-duoen en leterunde på Volsdalsberga. Stavseth har lett der tidligere, men i ettertid har det kvernet at hun glemte et lite område.

– Vi leter så ofte vi kan. Vi har stort sett gått to og to, dekket områder som Høgenakken, Borgundgavlen, Nørve, Larsgården og Volsdalsberga, som nå. Det har også vært lett på Aspøya og Tueneset, sier Stavseth.

– Det er viktig at folk sjekker om de har fanget opp noe på kamera i tidsrommet han forsvant helga 23. til 25. februar. Det er viktig for oss nå å finne ut hvilken retning han har gått i. Kanskje noen har sett han på tur i områder før han forsvant, oppfordrer Brudevold.

Et spor om hvor han kan ha tatt vegen fra boligen sin, kan sette i gang en større leteaksjon. Politiet jobber nå aktivt med å hente inn bilder fra overvåkingskameraer.

– Vi håper at vi kan få til en ny større leteaksjon når vi har fått noe mer å gå etter. Da vil vi gjerne mobilisere, sier Brudevold.

Preger studentene

Forsvinningen preger også studentmiljøet rundt NTNU. I løpet av kort tid har de opplevd at to studenter ved NTNU har forsvunnet. Den ene, en 20-åring, ble etter en leteaksjon funnet i live på tirsdag i en sprekk på Grimmerhaugen. Montague er derimot fortsatt savna.

– Vi tar forsvinningene veldig alvorlig, og studentene er veldig klare over det. Det påvirker oss på den måten at det er noe vi tenker på. Vi tenker på de pårørende og medstudentene rundt. Så er vi veldig glad at en av dem ble funnet i live, sier leder for Studentparlamentet ved NTNU Ålesund, Henrik Vorkinn.

Henrik Vorkinn er leder for Studentparlamentet ved NTNU Ålesund. Foto: Jan Erik Finsæther

Nyheten om begge forsvinningene ble fort spredt blant studentene. Flere har bidratt med tips. Tilfellene har også ført til et ekstra fokus på tilbudet studentene har om å snakke med profesjonelle.

– Både studenter og ansatt blir påvirket av situasjonen vi står i. Vi tilbyr samtaler til de som trenger det. Både NTNU og studentsamskipnaden gjør det. I tillegg har vi synliggjort kommunale og nasjonale tilbud på informasjonsskjermen rundt omkring på campus, sier Vorkinn.