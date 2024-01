– Jeg har alltid likt å skrive. Så har jeg en historie som jeg satt med i ganske mange år. Jeg turte til slutt å begynne å snakke om den, innleder Tale om hvorfor hun ville delta i «Unge stemmer»:

– Hvis man ikke snakker høyt om vanskelige ting, skjer jo ingenting med det.

Men Tale har vært modig. Hun skrev om sin erfaring med manglende oppfølging etter å ha vært i kontakt med rettssystemet i bidraget «– Vil ikkje at fleire barn skal ende opp med likande historier som mi». Det beundrer vi henne for.

Vi trenger unge stemmer

For å få flere unge stemmer med i samfunnsdebatten, lanserte Sunnmørsposten en skrivekonkurranse for alle mellom 13 og 30 år. Vår oppfordring var å skrive om noe du bryr deg om, og gjerne fra vår region.

Vi trenger unge stemmer. Bare seks prosent av de som deltok i debatten hos oss i 2022 var under 30 år. Skarve 1 prosent var under 20 år.

Fra oktober og frem til jul publiserte vi 55 debattinnlegg, med temaer om alt fra krigen i Gaza, vindkraft, ytringskultur, Jugendfest, FN, tegnspråk, skolemat, øvelseskjøring, bybane, sosiale medier og mye, mye mer.

Skribentene var i alderen 13–28 år, og fra hele sunnmørsregionen. Snittalder blant skribentene 16,7 år.

Etter flere møter har juryen blitt enige om tre bidrag som fortjener en ekstra oppmerksomhet. Bidragene mottar hovedpremiene på henholdsvis 10.000, 5000 og 3000 kr.

Juryen består av ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg, politisk redaktør Jan Erik Røsvik, reporter Aleksandra Olsen, lærling Peder Reite og debattjournalist Inger Johanne Ruset.

Se også hvem som havnet på andre- og tredjeplass lenger ned i saken.

Tale Rørvik Lejon håper at flere tørr å snakke høyt om vanskelige ting etter å ha hørt om hennes erfaring. Foto: Jan Erik Finsæther

En sterk historie om en personlig erfaring

Etter å ha blitt utsatt for grenseoverskridende atferd på barneskolen, og vært i avhør på barnehuset, sitter Tale igjen med en opplevelse av at «ingen» fulgte henne opp i ettertid. Hun føler at hun er glemt, og at hun bare skal glemme det hun har opplevd. Det er lettere sagt enn gjort.

Juryen endte på hennes innlegg som vinnerbidraget fordi det er en sterk historie om en personlig erfaring. Å tørre å snakke høyt om psykisk helse er viktig.

«Etter mange år med å stenge kjenslene mine inne, sprakk eg. Sterk angst hadde bygd seg opp, og situasjonen min var ganske alvorleg», skriver Tale. Du kan lese bidraget i sin helhet her.

Hun etterlyser klare retningslinjer for oppfølging av barn i sårbare situasjoner, slik at de ikke blir kasteballer mellom ulike instanser. Hun etterlyser ansvar.

– Hvorfor var det viktig for deg å skrive om denne tematikken?

– Jeg vet at mange andre sitter meg lignende historier, som kanskje ikke føler seg hørt eller trodd. Det var spesielt viktig for meg å få det ut, sånn at kanskje flere kan relatere og tørre å gjøre noe med det. Å tørre å snakke høyt, forteller Tale, som skal sette av pengepremien til sparing.

Tale Rørvik Lejon etterlyser klare retningslinjer for oppfølging av barn i sårbare situasjoner, slik at de ikke blir kasteballer mellom ulike instanser. Foto: Jan Erik Finsæther

En tankevekker

Det var flere debattinnlegg som falt i smak hos juryen. 16 år gamle Jakub Marek fra Sykkylven får andreplassen i skrivekonkurransen med bidraget «Instruktørar sit i dusjen i staden for bassenget». Bidraget handler om standarden i den lokale svømmehallen.

Jakub vet hva han snakker om - han har vært i svømmehallen i Sykkylven som et barn, idrettsutøver og nå instruktør. Nærheten skaper en troverdighet ovenfor leseren. Som instruktør har han et stort ansvar, blant annet når det arrangeres «flyktningsvømming» i bassenget.

Det ansvaret blir vanskeligere, dess eldre den 40 år gamle svømmehallen blir, mener Jakub. På grunn av standarden i hallen krangler instruktørene om hvem som må ut i å bade, for vannet er så kaldt. De sier at de må på do, men går egentlig for å ta seg en varm dusj i garderoben.

For juryen er Jakubs bidrag en tankevekker. Hva skjer dersom irritasjonen over standarden i svømmehallen vokser seg så stor at instruktørene slutter? Hvordan vil det ramme svømmeopplæringen i kommunen? Og i forlengelsen av det - lokalmiljøet i Sykkylven?

Lever deg inn i historien

Skrivekonkurransens tredjeplass tilkjennes Stian Slyngstad Rekdal på 16 år fra Tennfjord for «Rusmisbruken er helt ute av kontroll!».

Stian skriver om at noen av hans beste venner har havnet på avrusning eller blitt sendt på institusjon. Han har også sett folk forandre personlighet og oppførsel «like fort som en kameleon skifter farge», og kuttet kontakten med venner etter at de startet med narkotika.

Det er noe han ikke ønsker at andre skal oppleve. Derfor oppfordrer han leseren til å ta et standpunkt, og stå for en hverdag uten narkotikamisbruk blant unge - for tenk om det var din beste venn, ditt barn eller barnebarn som ruset seg.

Stian grep juryen ved måten han skriver om sin personlige erfaring på. Virkemidler som «forestill deg» og «kjenn litt på den følelsen» får leseren til å leve seg inn i historien. Vi setter også pris på at skribenten viser til tall og forskning, og kommer med et forslag han tenker at vil bidra til å rusproblematikk blant unge.