Møre og Romsdal, som har 5 prosent av landets befolkning og produserer 11 prosent av landets eksport, fikk bare 0,25 prosent av samferdselsmidlene fordelt gjennom Nasjonal Transportplan (NTP)!

Altså: Norges viktigste verdiskapingsfylke tilgodeses med smuler. Detter er svært negativt og svært skuffende.

Resultatansvaret

Med så dårlig uttelling til Møre og Romsdal, så må nok våre stortingspolitikere se seg selv i speilet og stille spørsmålet: Bør jeg stille til gjenvalg! Har jeg den nødvendige tilliten?

Det er nødvendigvis resultatene som teller. Men så blir fort spørsmålet om hvorfor det ble slik? Hvem er det som prioriterer prosjekter? Hvem er det som utreder prosjektene, og har ansvaret for at prosjekter fra Møre og Romsdal er klar til gjennomføring? Brukes planleggingsressursene slik politikerne har bestemt?

Gjennom en mannsalder så har våre politikere på fylket sagt at E136, «eksportvegen», har første prioritet. Men resultatet, gjennom samme mannsalder, er dessverre at jernbaneundergangen på Skiri står der, og svært mye av veien oppover Romsdalen mangler gul stripe og veiskulder.

Riktignok har vi fått Tresfjordbrua, tunnel på Vågstranda, og en rassikring ved Fantebrauta – men det er det eneste. Hvordan er prosessene når et forvaltningsorgan totalt overser den viktigste prioriteringen? Hvorfor er det meste av planleggingsressursene brukt til Møreaksen? Hvor kom den beslutningen fra? Er det derfor at Møre og Romsdal har kommet så dårlig ut av NTP?

Det er E136 som er hovedpulsåren inn og ut av Møre og Romsdal

I neste omgang må man spørres seg: Hvor kommer eksportgodset fra, som skal ut i verden gjennom E136? Jo, det kommer i stor grad fra søre Sunnmøre, indre Sunnmøre, fra Ålesundsregionen og fra ytre Sunnmøre. Det er i dette området at også 62 prosent av fylkets befolkning bor. Det er i denne delen av fylket at de trafikale utfordringene er størst. Det er her verdiskapingen er størst. All logikk tilsier da at det er i dette området man må starte veibyggingen, det er her man må løse opp flaskehalsene.

Altså det er tilførselsveiene til E136 som må ha prioritet ellers gir det heller ingen mening å ruste opp selve eksportvegen. Fra Romsdalen kan eksportvolumet føres inn fra Misund-området ved å flytte ferjen Dryna/Brattvåg inn i fjorden, og for Nordmøre må man se på Sølsnes/Åfarnes for å slippe å kjøre via Oppdal.

Fogderistrid i «innpakking»

Alle er enige om at fylket må bygges sammen for å skape større arbeidsmarkedsregioner og enklere pendling. Det vi er uenige i er at det da er naturlig å eliminere flaskehalsene der de er størst. Vi er også uenige i at veiene som må til for å styrke den samlede verdiskapingen i fylket må bygges først.

De fleste sier at vi må unngå fogderistriden, men det er de som ikke tenker fylkets totale beste som rir fogderiinteressene. Det vil gagne hele Møre og Romsdal at vi løser de største utfordringene først – og sørger for å gjennomføre prosjekter som eliminerer køer, som forbedrer beredskapen (for eksempel alternative forbindelser fra Sula og Søre/Ytre Sunnmøre til Ålesund og E136) og som styrker eksporten og den verdiskapingen som vi alle lever av.

Hva fikk vi ut av NTP?

Volda – Furene (ligger nå i andre 6 årsperiode i NTP og er ferdig prosjektert, men finansieringen er usikker)

Veibustkrysset (nevnt i NTP, under «mindre prosjekter»), kan komme

Riksvei 15, Strynefjellet ligger i andre 6. årsperiode i NTP (med mulig arm til Geiranger), usikker finansiering

Riksvei 70 fra Sunndalsøra mot Oppdal, kan få utbedringer

E136 utbedringer fra Veblungsnes til fylkesgrensa (gjennomføres i regi av Nye Veier). Finansieringen er sikret, og Nye Veier lyser snart ut anbud

Blindheimstunellen er fremdeles utenfor NTP

E136 fra Moa til Vestnes er utenfor NTP

Alternativ eller forbedret krysning over Vegsundet er utenfor NTP

De store fjordkrysningene er ute av NTP i de neste 12 årene

Evner våre politikere å løfte prosjektene inn på sikker plass når det nå skal forhandles i Stortinget? Evner de å løfte samfunnsøkonomisk solide ikke prioriterte prosjekt inn på NTP? For min del er det resultatene som teller.

Hva fikk vi ut av Eksportveikonferansen?

Grunnet omprioriteringer til blant andre forsvaret, så er tiden for de store fjordkrysningsprosjektene forbi! Relativt sett blir det mindre til samferdsel.

Alle politiske parti må forholde seg til en ny virkelighet. Prioriteringen og samfunnsnytten i prosjektene må være tydelige. Forutsigbarheten og langsiktigheten i finansieringen må styrkes. Det må skapes enighet i Møre og Romsdal om prioritering av prosjekter i rett og logisk rekkefølge. Foreløpig er det særinteresser rundt Møreaksen som hindrer denne enigheten.