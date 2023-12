Dette presset kan føre til fysiske og psykiske helse problemer. De siste årene så har presset på skolene økt, foreldre og lærere har høyere forventninger.

Det er på tide at vi innser at det ikke er sunt for noen med sånn type press, og kan ha motsatt effekt.

Kanskje det er på tide med en god balanse mellom trivsel og læring på skolen!

Over halvparten av elevene i ditt klasserom kan føle på press.

Så husk du er ikke alene som står i dette, og at det er kanskje flere rundt deg som føler det samme.

Nå nærmer det seg jul og mange føler på ekstra press fordi terminkarakterene skal settes.

Man kjenner på en ekstra utmattelse rett rundt ferietidene fordi alle prøvene og tentamenen blir slengt og satt rett etter hverandre.

For mye press kan føre til høgere fravær. Nå i nyere tid er det mye mer vanlig å jobbe med sosiale medier uten å ha topp karakterer og utdanning. Det gjør det også mye enklere for folk å finne yrker de selv liker jobbe med.

De fleste store yrkene ser dessverre etter toppkarakterer i stede for personlighet, og hva den personen er god til. Det kan føre til at yrkene får folk som vil ha jobben for å for eksempel få mye penger, og folk som da ikke bryr seg nok om jobben til å gjøre en god jobb. Da blir det færre av de som faktisk har interesse for yrket som får jobbe innenfor det yrket.

Men har karakterer noe å si?

Karakterer har en del å si om du har lyst til å komme inn på en vanskelig studie.

Det er selvfølgelig viktig at du gjør din beste innsats fordi det vil påvirke din framtid og valg for jobb.

Men husk at karakterer ikke er alt, andre ting som personlighet, erfaring og interesser kan også spille en stor rolle til din suksess.

Hvor mange prosent er det egentlig som føler på skolepress?

Det er 66 prosent jenter som føler på skolepress og føler seg veldig utslitt av skolearbeid, mens det er 45 prosent gutter som føler skolepress. Tallene stiger hvert år.

Tips til deg som sliter med skolepress: Prøv å organiser tiden din så godt som mulig ved å lage en timeplan, dette kan hjelpe deg å få oversikt over fristene og oppgavene.

Husk at det er lov å spørre om hjelp, ta kontakt med en lærer, foresatt eller medelev som kan støtte deg!

Husk å ta pauser og pust, du klarer det!

Gjør noe ekstra gøy som du liker i fritiden!