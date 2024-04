Lars Mikael Barstad Løvold, nestleder for helse og omsorgsutvalget og kommunestyrerepresentant for Frp, skriver i Sunnmørsposten et svar på et leserbrev fra IOGT at det er naivt å tro at alkoholkonsumet synker hvis utelivet må stenge dørene kl. 02.00. Jeg vil heller si det er naivt å dra antakelser opp fra hatten og presentere det som fakta.

Vi har anerkjent forskning fra Norge som sannsynliggjør at volden synker med 17 prosent hvis skjenketidene kuttes med bare en time, og at en utvidelse av skjenketidene øker volden tilsvarende. Dette ser man også fra andre land. En fersk undersøkelse fra Baltimore i USA viste at volden sank med hele 23 prosent da de kuttet i skjenketidene i et nabolag i byen, og ga byen en besparelse på 200 millioner kroner årlig.

Det er heller ikke slik at dette har vært etterlyst av bransjen. Driverne av utestedene er kritiske til utvidelsen. De peker på at folk kommer til utestedene tidligere med dagens åpningstider, at det er dyrt å ha åpent lengre fordi de ikke tjener penger på den siste timen og at de ansatte får bedre livskvalitet når utestedene ikke holder oppe til 03.00.

Frp sier at de ikke vil bestemme når folk skal legge seg, og det vil heller ikke IOGT, men seks av ti ønsker skjenkestopp kl. 02.00 eller tidligere, ifølge en undersøkelse gjennomført av Sentio fra 2019. IOGT er derimot opptatt av at folk skal få trygge og gode opplevelser når de er ute. Det kan politikerne bidra til ved å føre en ansvarlig alkoholpolitikk.

Trondheim kommune reduserte skjenketiden til klokken 02.00 i 2008 og opplevde at antall voldssaker ble redusert med nær 70 prosent i timen mellom klokken 03.00 og 04.00, ifølge en analyse gjennomført av Sør-Trøndelag politidistrikt. Samtidig ble antallet legemssaker (fysisk vold) redusert med 33,7 prosent året etter innskrenkingen av skjenketiden.

Analyser av data helt tilbake til 2005 finner heller ikke belegg for at volden har forskjøvet seg, verken i tid eller sted. Dette gjenspeiler erfaringene fra flere kommuner som har innskrenket skjenketiden: Det er ikke slik at innskrenkingen flytter fyll og vold ut fra sentrum og til ulike nachspiel, den reduseres faktisk markant.

Løvold er opptatt av at det er lov å servere alkohol mellom kl. 06.00 og 03.00. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Alkoholloven sier at skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (sprit) kan skje fra kl. 13.00 til 24.00 og alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) kan skje fra kl. 08.00 til 01.00. Dette er normaltidene for skjenking. Alt utover dette må ha egne vedtak gjort spesifikt i hvert enkelt kommunestyre. Derfor er det heller unntaket enn regelen at skjenking skjer helt fram til kl. 03.00.

IOGT står trygt på de meningene vi har, for de kan vi begrunne med tall og undersøkelser. Vi oppfordrer politikerne til å stemme for fornuftige skjenketider. Åpningstider til kl. 02.00 er fornuftig, og enda bedre er det om bystyret i Ålesund endrer det til alkohollovens normaltid, for å sikre gode og trygge sentrumsområder og færre besøkende på legevakten og i drukkenskapsarresten.