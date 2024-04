Dypvik mener at utslipp og eksponering av «giftige kjemikalium» kan være farlig for torsken. Her må Dypvik huske på at vi produserer torsk av høyeste kvalitet, det hadde ikke vært mulig å selge fisken vår om dette stemte. Gang på gang er det bevist at oppdrettsfisk, og oppdrettstorsk er sunn, næringsrik mat uten giftstoffer. Når det gjelder avlusning og vask av nøter så må vi her kommentere at vi ikke driver med avlusning og vi har en strategi der vi ikke spyler nøter da dette gjør at impregneringen forsvinner.