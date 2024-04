Johan Roppen fortsetter sin føljetong med udokumenterte påstander, som han kaller «problematiske forhold ved atomkraft». Hans fargerike «atomkremmer»- begrep, eller «lobbyist», faller på stengrunn da det er lett å motbevise, men det er hans skremmende lemfeldige omgang med informasjon som gjør meg bekymret.

Hans egen truverdighet har jeg allerede kommentert før, men når det gjelder min egen viser han atter manglende forståelse.

I Norge har man en ide om at kjernekraft er lik kjernefysikk. Realitetene er at kjernefysikkdelen i kjernekraft er liten, men viktig. Det er mitt eget fagområde som er et av det største – Mechanical Engineering, eller maskinteknikk på norsk.

Det innbefatter blant annet termodynamikk, sveiseteknikk, materialteknikk, fabrikasjon, fluidmekanikk, statikk og dynamikk. Så har vi noen fellesområder på tvers av de andre store «engineering»-disiplinene i kjernekraft (bygg- og anleggsteknikk, elkraft og kjemi), slik som prosjektledelse, sikkerhetsledelse og kvalitetsledelse.

Når det gjelder det siste er det American Society of Mechanical Engineers (ASME) som definerer kvalitetsstandarden som ligger til grunn for kjernekraft – NQA-1 (Nuclear Quality Assurance).

Den første artikkelen fra NuProShip prosjektet jeg leder blir i august publisert på ASME 31st International Conference on Nuclear Engineering, og den andre på IAEA SMR Conference.

I prosjektet har vi samarbeid med tidligere sjefsforsker på Los Alamos National Laboratory – Francesco Venneri – og dekan og professor i nuclear engineering ved Berkeley Per Peterson, med flere. Professor Peterson og jeg er begge fra Mechanical Engineering disiplinen. 3 juni kommer disse med flere tungvektere til Ålesund for å delta på konferansen vi arrangerer.

Avslutningen av hans replikk er symptomatisk der han blander sammen en rekke forhold i en suppe. For det frøste, plutonium er radioaktivt – ikke giftig. Ingen menneske har dødd av akutt forgiftning av plutonium. Derimot er plutonium svært radioaktivt og livsfarlig om man håndterer det feil.

Det Roppen sikkert tenker på er polonium – det er ett av de giftigste stoffene menneskeheten kjenner til om man får det inn i kroppen. Den eneste reaktorteknologien som gir polonium er bly-bismuth reaktorer, og ingen har lansert ideen om å bygge slike reaktorer i Norge og de ble ikke inkludert i NuProShip prosjektet.

Plutonium er også vanskelig å håndtere for de aller fleste stater, men det er et veldig godt brensel. Likevel, det aller meste som kommer fra kjernekraft er uran og ikke plutonium (ca 1%). I USA har man konvertert 500 tonn atomvåpen til nok kjernekraft siden 90-tallet gjennom Megatons to Megawatts programmet til 10% av USA kraftbehov over 20 år, og Frankrike resirkulerer brukt brensel i stor skala.

Dette er ikke indignasjon eller en mening. Det er bare fakta.