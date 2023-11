Folk flest har ikke brukt energi på å påvirke planprosessen, så lenge vi er enige så samtykker vi.

Det har ikke vært nødvendig å blande seg inn i håpløse debatter med personangrep og mobbing. De fleste har valgt å stole på at planprosessen er grundig og belyser saken på en god måte.

De som er positive ønsker satsingen til Flakk velkommen. Vi vil ha utvikling. Vi vil ha lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en jobbfremtid i vår kommune også for våre unge. Vi vil ha forutsigbarhet og mer kontroll på vår egen utvikling. Vi har tillit til at våre folkevalgte vil lytte til det store flertallet. Vi sa vårt i det stille på valgdagen der vi kunne stemme fritt uten å bli hengt ut i sosiale medier.

Debatten har til tider vært ufin og har gjort at mange har vegret seg for å si hva de mener. Det er ingen tvil om at dette er et omdiskutert prosjekt, og vi har ingen garanti for at prosjektet vil være mulig å bygge. Det er dette planprosessen skal avdekke. Det er viktig at mange i Sula ønsker prosjektet velkommen og det ser vi tydelig at det er. Og ikke minst hvilke politikere innbyggerne faktisk har satt til å avgjøre dette.

Det er ikke sosiale medier eller utspill fra enkeltpersoner som skal avgjøre plansaker, men våre folkevalgte. Hvilket samfunn vil vi egentlig sitte igjen med om vi skal la kommentarfeltene bestemme? Vil vi ha det slik? Hva om politikerne skulle la seg styre av innspill om å stanse planprosessen ute å sende saken til kommunestyret? Hvordan ville våre innbyggere reagert på det?

Vi ønsker satsingen til Flakk Gruppen og Devold-fabrikken velkommen. De vil bringe sin suksess med reiseliv hit til vår kommune. Flere av våre nabokommuner nyter allerede godt satsingen til Flakk, de skaper masse arbeidsplasser og utvikling. Flakk har i dag over 1000 ansatte. Skal vi sitte her som en særkommune og si nei til dette? Hva er så spesielt med oss? Er vi annerledes enn andre? Hva med fjellet vårt? Er det mer verdt enn andre fjell? Svaret er nei!

Vi er som alle andre og trenger utvikling av samfunnet vårt. Plansaker kan være kompliserte. Her må vi stå i det, og fullføre løpet. Vi ønsker initiativet fra tiltakshaver hjertelig velkommen. Det er en gavepakke til kommunen og regionen. Vi vil ha liv og utvikling.