Runar Paulsen, Ålesund og omegn senior Høyre, hevder i et innlegg i Sunnmørsposten at fylkesårsmøtet til Høyre har omprioritert satsingen på samferdsel i fylket. Det er en fremstilling det ikke er grunnlag for.

Tvert imot så var det mange som gikk på talerstolen og fremhevet at resolusjonen ikke er en omkamp om eksisterende prioriteringer, men behov for en økt satsing på samferdsel og noen nye prosjekter som bør inn i Nasjonal transportplan.

Resolusjonen fra Høyres fylkesårsmøte lister opp mange samferdselsprosjekter som bør gjennomføres for å bygge et sterkere Møre og Romsdal. Noen av de er allerede prioritert i Nasjonal transportplan, som regjeringen Solberg la fram i 2021.

I tillegg pekes det på behovet for en økt satsing på fylkesveinettet og at Nye Veier får tilført mer midler slik at satsingen på E136 kan forsterkes. Listen er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

Samferdselsresolusjonen fra fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Høyre peker på behovet for en økt satsing på samferdsel og at viktige prosjekter i Møre og Romsdal prioriteres. Erfaringene tilsier at det er nødvendig å holde fast på de prosjektene vi har fått gjennomslag for nasjonalt og som er prioritert i NTP.

Jeg opplever at fylkesårsmøtet ga sin tilslutning til det, i tillegg til at nye prosjekter ble løftet fram i arbeidet med en ny Nasjonal transportplan.

Fjordkryssingsprosjektene på E39 er store prosjekter, som det er krevende å finansiere. Desto viktigere er det holde fast ved prioriteringene og jobbe for å få oppstart så raskt som mulig. Det betyr ikke at andre prosjekter skal settes på vent.

Regjeringen Solberg prioriterte Rogfast, Hordfast og Møreaksen (E39 Ålesund-Molde) i NTP 2022–2033. Byggingen av Rogfast er allerede i gang. På spørsmål fra fylkesårsmøtet fremhevet Erna Solberg viktigheten av å gjennomføre disse prosjektene fordi de bygger sammen regionene og styrker arbeidsmarkedene.

Samfunnsnytten av fjordkryssingsprosjektene er stor og er noen av de prosjektene nasjonalt som gir størst nytte per investert krone.

Av nye prosjekter pekte fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Høyre blant annet på E39 Vegsund-Breivika, herunder Blindheimstunnelen. Det er et viktig prosjekt å gjennomføre både med hensyn til kapasitet og trafikksikkerhet.

Realistisk sett vil nasjonale myndigheter sette krav til delvis bompengefinansiering og at dette avklares i forhold til bypakken i Ålesund. For å sikre fremdrift og prioritering vil det være en fordel om Ålesund kommune avklarer disse spørsmålene.

Regjeringen legger fram sitt forslag til Nasjonal transportplan før påske. Erfaringene fra de første to årene av regjeringsperioden tyder på at samferdsel ikke er noe satsingsområde for regjeringen Støre. Da blir det vår oppgave å synliggjøre at bygging av infrastruktur er viktig for å bygge sterke regioner, øke trafikksikkerheten og styrke konkurransekraften for næringslivet.

Resolusjonen fra fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Høyre peker på viktige prosjekter som bør gjennomføres i vårt fylke. Utgangspunktet er NTP 2022–2033 som vår regjering la fram og som ble behandlet i Stortinget i 2021.