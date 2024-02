Støttegruppa for rusomsorg i Ålesund har i snart 20 år vært en aktiv medspiller i arbeidet knyttet til rusproblemer og ruspolitikk i kommunen.

Når nå et nytt kommunestyre skal starte på sin valgperiode, ønsker Støttegruppa både å presentere seg selv, men også å peke på utfordringer og muligheter i ruspolitikken.

Gruppa er ikke tilknyttet noen landsomfattende organisasjon, men er en frittstående interessegruppe på 7–9 frivillige medlemmer med ulik bakgrunn: Tverrpolitisk, tverrfaglig, og også med enkeltsaker som ikke er offentlige.

Gruppa er bekymret over utviklingen i rusmiljøet de siste årene. Det gjelder ikke minst blant ungdom. Støttegruppa vil oppfordre Ålesunds myndigheter–politikere, fagpersonell og innsatspersoner på gateplan – til seriøst å revurdere og reetablere to etter gruppas mening viktige tiltak: Utekontakten og natteravnene.

Utekontakten, som i en periode for en del år tilbake hadde base i Keiser Wilhelms gate, hadde medarbeidere som var til steder for ungdom både ute i gatemiljøet og på senteret. Utekontakten var verken politi eller kommunale saksbehandlere i rusfeltet, men trygge personer som ungdom kunne snakke med, få midlertidig hjelp fra og føle fortrolighet til.

Og utekontakten var både ute og vandret i miljøene, men hadde også mulighet til å tilby de som ønsket det, et sted å være og noen å snakke med. Natteravnene var ikke «fagpersoner», men godt voksne, edrue mennesker som ruslet i nattetimene, først og fremst i helgene, og både observerte og pratet med alle.

På den måten fikk man et nærbilde av situasjonen, og noen fikk et trygt «pusterom» som kanskje bremset andre uønskede aktiviteter. I mange år var natteravnene rekruttert fra Ålesund bystyres medlemmer, som fikk unik innsikt i saker som de direkte eller indirekte skulle ta stilling til.

Støttegruppa for rusomsorg håper Ålesund kommunestyre så snart som mulig revitaliserer disse to ordningene. Kommunalt ansatte gjør en formidabel jobb, hver på sine fagfelt.

Utekontakt og Natteravner er mest på den forebyggende siden, før en negativ utvikling er kommet for langt. Støttegruppa for rusomsorg håper kommunestyret ser at godt organiserte Natteravner, og en effektiv Utekontakt, kan være et viktig bidrag i ruspolitikken.