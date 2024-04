Undertegnede oversendte 22. mars 2024 et notat til Hofset Group AS om nitrogenutslipp fra omsøkt anlegg World Heritage Salmon AS. Hensikten med notatet var todelt, både å sette de store utslippene i et perspektiv, samt å forklare hvorfor eventuelle sammenligninger med Oslofjorden ikke er relevant.

Dette notatet synes siden å være videresendt Sunnmørsposten som en kronikk. Denne kronikken har medført flere reaksjoner.

Jan-Erik Dyb velger å «misforstå» min beskrivelse av vannutskiftingen i fjorden, der jeg påpeker at 375 millioner m³ skiftes ut to ganger daglig med tidevannet. Det er helt klart at tidevannet selvsagt ikke skifter ut de øverste meterne i hele fjorden fullstendig fra innerst til ytterst to ganger daglig. Men hver dag stiger og synker overflaten med tidevannet, og mellom flo- og fjære-nivået tilføres fjorden det volumet og de næringsmengdene som er omtalt.

Dybs beskrivelse av at utstrømmende ferskvann drar med seg sjøvann utover, og at økende saltholdighet i dette brakkvannet kompenseres med en underliggende og innovergående vannstrøm, er helt riktig. Denne, såkalte estuarine sirkulasjonen, kommer i tillegg til tidevannsmengdene jeg beskrev i notatet.

Hans påstand om at fjordvannet i praksis står stille på vinteren uten denne ferskvannsdrevne «motoren», gjelder kun for den estuarine sirkulasjonen, men er selvsagt helt feil for tidevannsutskiftingen, siden tidevannet faktisk går kontinuerlig hele året. Siden virkningen av planlagt utslipp i dette samlede og komplekse bildet av vannutskifting ikke er rett fram, er dette derfor modellert av både Åkerblå og Dansk Hydrologisk institutt i søknadsdokumentasjonen.

Innlegget fra Gert Riemann viser til et sitat fra meg, som jeg ikke vedkjenner meg. Hans ønske om objektiv og uavhengig forskning er ikke gjenstand for faglig diskusjon.